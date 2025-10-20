Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα της ΕΛΑΣ ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Δημήτρης Κατσαρός

Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα της ΕΛΑΣ ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Δημήτρης Κατσαρός
20 Οκτ. 2025 14:24
Pelop News

Στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, Προστάτη του Σώματος και της ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας, παραβρέθηκε, σήμερα το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός, προσκεκλημένος του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, Υποστρατήγου Θεοδώρου Τσάτσαρη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κατσαρός παρέστη στη Δοξολογία που τελέστηκε, παρουσία του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Πατρών, καθώς και στην ειδική εκδήλωση που ακολούθησε.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:00 Πάτρα: Χαρτογραφήθηκε ο θόρυβος της πόλης – Οι Πατρινοί έχουν χάσει τον ύπνο τους ΜΕΛΕΤΗ
16:52 Χαλκίδα: Νεαροί ξυλοκόπησαν 70χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
16:44 Αύριο στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί – Σε κελί 11 τετραγωνικών με τηλεόραση
16:36 Εκπαιδευτικά σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και εκπαίδευσης στη χρήση Απινιδωτή από το Πανεπιστήμιο Πατρών
16:28 Αντισύλληψη: Σημασία, μέθοδοι και μύθοι – Τι πρέπει να γνωρίζετε
16:26 Αναγέννηση στις πλατείες της Πάτρας: Μελέτη του Δήμου για τα συντριβάνια αλλάζει το τοπίο της πόλης
16:20 Μενδώνη για το φιλανθρωπικό δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο: «Προκλητική αδιαφορία για τα Γλυπτά»
16:12 Ο Οινοτουρισμός στην Πελοπόννησο: Ένα ταξίδι στις ρίζες του ελληνικού κρασιού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας!
16:04 Πάτρα – Επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο: Ταυτοποίηση ενός ακόμα ατόμου – Συνεχίζεται η έρευνα
15:56 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Διεθνές Συνέδριο “Society for Vector Ecology Conference” στα Χανιά
15:48 Φλικ για Ολυμπιακό: «Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην επίθεση»
15:40 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας χαρτογραφεί το Τεχνολογικό Οικοσύστημα της Πάτρας
15:32 Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
15:24 Χαμενεΐ σε Τραμπ για την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν: «Συνέχισε να ονειρεύεσαι»
15:16 Αναγνωστοπούλου: «Καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα εν όψει της περιόδου των βροχών»
15:08 Αλεξόπουλος στον ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης: «Δεν πάει άλλο… Ζητώ άμεση και ξεκάθαρη δράση»
15:00 Κίνημα για μια καθαρή Πάτρα: Πολίτες συγκεντρώνουν υπογραφές διαμαρτυρίας για την καθαριότητα
15:00 Άγιος Παντελεήμονας: Απόπειρα απόδρασης μέσα στο τμήμα – 35χρονος τραυμάτισε αστυνομικό στην προσπάθειά του να ξεφύγει ΒΙΝΤΕΟ
14:53 Καθηγητές Κτηνιατρικής για την ευλογιά των προβάτων: «Όχι σε παράνομα εμβόλια – Μόνη λύση η βιοασφάλεια και η επιστημονική τεκμηρίωση»
14:49 Χρυσοχοΐδης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό – Δεν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ