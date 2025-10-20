Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα της ΕΛΑΣ ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Δημήτρης Κατσαρός

Στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, Προστάτη του Σώματος και της ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας, παραβρέθηκε, σήμερα το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός, προσκεκλημένος του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, Υποστρατήγου Θεοδώρου Τσάτσαρη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κατσαρός παρέστη στη Δοξολογία που τελέστηκε, παρουσία του Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Πατρών, καθώς και στην ειδική εκδήλωση που ακολούθησε.

