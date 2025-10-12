Στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης

Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συμμετέχοντας στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων» (European Week of Regions and Cities), που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 13 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2025.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται στην έδρα της Ε.Ε., αφιερωμένη στην Πολιτική Συνοχής και συγκεντρώνει εκπροσώπους από περιφερειακές και τοπικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκούς, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν γνώσεις σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η φετινή εκδήλωση έχει θέμα «Διαμορφώνοντας το Αύριο, Μαζί» και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, ο κ. Φαρμάκης θα έχει την ευκαιρία να συναντηθεί με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έλληνες ευρωβουλευτές και εκπροσώπους ευρωπαϊκών Περιφερειών και Πόλεων, ενώ παράλληλα θα συμμετάσχει ως ομιλητής σε εκδήλωση που αφορά την διαμόρφωση σύγχρονων και βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης στις πόλεις και γενικότερα, τις περιοχές οικιστικής ανάπτυξης.

