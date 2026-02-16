Στο δικαστήριο ξανά ο Ιμάμογλου – Πολιτικές αιχμές για τη δίωξη και νέα αναβολή στη δίκη

Νέα δικαστική παρουσία είχε ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και υποψήφιος της τουρκικής αντιπολίτευσης Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά κατηγορία περί πλαστογραφίας επίσημων εγγράφων, μετά την ακύρωση του πανεπιστημιακού του τίτλου που είχε αποκτήσει πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Κατά την κατάθεσή του, ο Ιμάμογλου εξαπέλυσε αιχμές προς κρατικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι όσοι τον στοχοποιούν σύντομα θα εκτεθούν δημόσια, κάνοντας λόγο για «πληρωμένους εκτελεστές» στον χώρο της ενημέρωσης.

Η υπόθεση συνδέεται με απόφαση του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης τον Μάρτιο του 2025 να ακυρώσει το πτυχίο του, επικαλούμενο διαδικαστικές παρατυπίες σχετικά με παλαιότερη μετεγγραφή του από ίδρυμα στην κατεχόμενη Κύπρο. Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, δεν κινήθηκαν αντίστοιχες διαδικασίες για άλλους φοιτητές της ίδιας περιόδου.

Ο ίδιος επέμεινε ότι η δίωξη έχει πολιτικά κίνητρα, υποστηρίζοντας πως δεν αφορά ουσιαστικά το πτυχίο του αλλά την πολιτική του επιρροή και την πιθανή υποψηφιότητά του σε μελλοντικές προεδρικές εκλογές. Μίλησε επίσης για εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης και για προσπάθεια περιορισμού της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο προεδρικό σύστημα της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι συγκεντρώνει υπερβολικές εξουσίες και συνιστά απειλή για τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας. Δήλωσε ακόμη ότι η τελική κρίση θα προκύψει μέσα από την εκλογική διαδικασία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι πολίτες θα αποδώσουν ευθύνες.

Ο Ιμάμογλου εμφανίστηκε για τέταρτη φορά ενώπιον δικαστηρίου για την ίδια υπόθεση, με το δικαστήριο να αποφασίζει την αναβολή της διαδικασίας έως τις 6 Ιουλίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



