«Στο λατρευτό μας παλικάρι», ράγισαν και οι πέτρες στο τελευταίο «αντίο» στον Ιάσονα ΦΩΤΟ

24 Σεπ. 2025 18:18
Η οικογένεια του, συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Ιάσονα που βρήκε τραγικό θάνατο στον Βόλο όταν υποχώρησε το πλεξιγκλάς σε ταράτσα πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό.

Η κηδεία του έγινε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Συγγενείς, φίλοι, παλιοί συναθλητές, ακόμη και άνθρωποι που δεν γνώριζαν τον Ιάσονα, βρέθηκαν  στον Ιερό Ναό για να τον αποχαιρετήσουν μέσα στο λευκό του φέρετρο, με βουρκωμένα μάτια και ντυμένοι στα μαύρα.

Στεφάνι έστειλε μεταξύ άλλων το Τμήμα Φυσικής Αγωγής στο οποίο φοιτούσε ο 21χρονος. «Στο λατρευτό μας παλικάρι» έγραφε το στεφάνι των γονιών του Ιάσονα, «Στον Jason» των φίλων του.

«Ο Ιάσονας ήταν ένα παιδί που είχε αγγίξει πολλές καρδιές, ήταν πάντα φιλότιμος, δεν είχε κάνει ποτέ κακό σε κανέναν άνθρωπο, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο και πάντα τους φίλους του, πάνω από όλα. Ήμασταν φίλοι, κολλητοί, βγαίναμε κάθε μέρα έξω. Μετά πήγε να σπουδάσει και εγώ πήγα να κάνω τις δουλειές μου και κάπως χώρισαν οι δρόμοι αλλά πάντα ήταν ένα άτομο που έκανε τα πάντα για όλους και δεν ήθελε κακό για κανέναν άνθρωπο, είπε μεταξύ άλλων ο φίλος του Ιάσονα, Κωνσταντίνος.

«Δεν ήθελε κάτι κακό, απλά ήθελε να πάρει μια αντίδραση από τον κόσμο, έτσι για πλάκα. Δεν ήθελε να κάνει κάτι κακό με την έννοια να πειράξει ποτέ κάποιον, πάντα ήταν φιλότιμος, καλόκαρδος», ανέφερε.

