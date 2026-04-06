Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο ο 56χρονος ορειβάτης που τραυματίστηκε στο Αγρίνιο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση διάσωσης ενός 56χρονου ορειβάτη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε δύσβατη περιοχή του Αγρινίου. Μετά από πολύωρες προσπάθειες κάτω από αντίξοες συνθήκες, ελικόπτερο Super Puma κατάφερε να παραλάβει τον άνδρα και να τον μεταφέρει εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Ρίου.

Ο τραυματίας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας, βρισκόταν στην περιοχή μαζί με δύο ομάδες ορειβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν ο 56χρονος επιχείρησε να δέσει σχοινί σε βράχο, ο οποίος όμως αποκολλήθηκε, παρασύροντάς τον και προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι.

Η προσέγγιση του σημείου αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων και του απόκρημνου ανάγλυφου. Συνολικά 27 πυροσβέστες από το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Οι διασώστες χρειάστηκε να μεταφέρουν τον τραυματία με φορείο μέσα στο βουνό για αρκετή απόσταση, προκειμένου να φτάσουν σε σημείο όπου η προσέγγιση του ελικοπτέρου θα ήταν ασφαλής. Ο πιλότος του Super Puma, παρά τις δυσκολίες, κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει την παραλαβή.

Ενώ ο 56χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, τα υπόλοιπα μέλη του ορειβατικού συλλόγου δίνουν καταθέσεις στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βλασίου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

