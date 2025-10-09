Στο στόχαστρο οργανωμένης σπείρας η Αμαλιάδα: Νέα διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο μέσα σε λίγες μέρες

Ανησυχία προκαλεί στους επαγγελματίες της Αμαλιάδας το νέο “χτύπημα” σε κοσμηματοπωλείο της πόλης, το δεύτερο μέσα σε λίγες ημέρες, με τη λεία να ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης οργανωμένης σπείρας που στοχεύει κοσμηματοπωλεία της περιοχής.

Αναστάτωση προκάλεσε τα ξημερώματα της Πέμπτης νέα διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, με τους δράστες να δρουν μεθοδικά και να αποσπούν κοσμήματα μεγάλης αξίας πριν τραπούν σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, οι διαρρήκτες έφτασαν στο σημείο με όχημα, ανύψωσαν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας και παραβίασαν την είσοδο του καταστήματος. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, με τη συνολική λεία να εκτιμάται άνω των 10.000 ευρώ. Ο συναγερμός που ενεργοποιήθηκε φαίνεται πως τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν άρον άρον την προσπάθεια, προτού ολοκληρώσουν τη διάρρηξη.

Οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες περιοίκων, ενώ εξετάζουν τυχόν συσχετισμό με πρόσφατη διάρρηξη σε άλλο κοσμηματοπωλείο της πόλης. Το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις ακολουθήθηκε παρόμοιος τρόπος δράσης ενισχύει την εκτίμηση ότι πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα που στοχεύει κοσμηματοπωλεία στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας.

Οι έμποροι του κέντρου της Αμαλιάδας εκφράζουν την ανησυχία τους για την έξαρση των περιστατικών και ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς τα συνεχόμενα περιστατικά διαρρήξεων έχουν πλήξει την αίσθηση ασφάλειας των επαγγελματιών.
