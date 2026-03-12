«Strange Box»: Ιστορίες τρόμου και μυστηρίου ζωντανεύουν στο Επίκεντρο+

Ιστορίες τρόμου από τον μετρ του είδους H. P. Lovecraft, τον Άντον Τσέχωφ, την ελληνική παράδοση, αλλά και μία πρωτότυπη, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Γιώργου Παπαστεφάνου.

12 Μαρ. 2026 10:56
Pelop News

Μια ιδιαίτερη θεατρική εμπειρία για τους λάτρεις του φανταστικού και του τρόμου έρχεται στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιώργου Παπαστεφάνου. Η παράσταση «Strange Box» υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό στους βαθύτερους ανθρώπινους φόβους, μέσα από ένα πέπλο μυστηρίου που ακροβατεί ανάμεσα στην αλήθεια και τη φαντασία.

Ένα κουτί που περιέχει τις πιο παράξενες ιστορίες. Μια μυστηριώδης αφηγήτρια και ο αινιγματικός βοηθός της είναι υποχρεωμένοι να υπακούν στο κουτί και να παρουσιάζουν τις ιστορίες του. Ιστορίες για τους μεγαλύτερους και βαθύτερους φόβους κάθε ανθρώπου. Ιστορίες που όπως υποστηρίζουν και οι ίδιοι, “είναι πέρα για πέρα αληθινές, αλλά επειδή τις καλύπτει το πέπλο του τρόμου και του μυστηρίου, οι άνθρωποι θέλουν να τις λένε φανταστικές”.

Μια παράσταση για τους λάτρεις του φανταστικού.

Δραματουργία – Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαστεφάνου

Παίζουν: Φιορέλα Μαστρόκαλου, Γιώργος Παπαστεφάνου

Φωτογραφία: Λεονάρδος Ρούβαλης

Μακιγιάζ: Μαριάντζελα Πολυχρόνη

Παραστάσεις:

Τρίτη 17 Μαρτίου

Τετάρτη 18 Μαρτίου

Πέμπτη 19 Μαρτίου

Τρίτη 31 Μαρτίου και

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026

Ώρα παραστάσεων: 9.15μ.μ.

Γενική είσοδος: 12 ευρώ

Προπώληση μέσω more.com 10 ευρώ

https://www.more.com/theater/strange-box/

Ειδικές προσφορές:

Τετάρτη 18 Μαρτίου: 2 άτομα με 1 εισιτήριο

Πέμπτη 19 Μαρτίου: 2 άτομα έως 25 ετών με 10 ευρώ

Οι προσφορές ισχύουν για τηλεφωνικές κρατήσεις.

Πληροφορίες – κρατήσεις: 2610 46 10 50

 

