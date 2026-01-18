Super League 2: Ξεκάθαρο φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα – Στο +7 από τον Πανιώνιο

Η Καλαμάτα συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, φτάνοντας στη 10η διαδοχική νίκη της, με το 2-0 επί του ουραγού Παναργειακού εκτός έδρας.

Super League 2: Ξεκάθαρο φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα - Στο +7 από τον Πανιώνιο
18 Ιαν. 2026 19:04
Pelop News

Ξεκάθαρη εικόνα διαμορφώθηκε στην κορυφή του Α’ ομίλου της Super League 2 μετά τα αποτελέσματα της 17ης και προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.

Η Καλαμάτα συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, φτάνοντας στη 10η διαδοχική νίκη της, με το 2-0 επί του ουραγού Παναργειακού εκτός έδρας. Η «μαύρη θύελλα» σκόραρε από μία φορά σε κάθε ημίχρονο, είχε και δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Μιράντα και έφτασε τους 47 βαθμούς, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο στην κορυφή.

Αντίθετα, ο Πανιώνιος απώλεσε βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, μένοντας στο 0-0 με την Ελλάς Σύρου στη Νέα Σμύρνη, αποτέλεσμα που τον απομάκρυνε κι άλλο από την κορυφή. Οι «κυανέρυθροι» στάθηκαν άτυχοι, καθώς είχαν δύο δοκάρια, στο 1ο λεπτό (σουτ Ζαφείρη) και στο 51’ (σέντρα Βενάρδου).

Στο Μαρκόπουλο, η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τρεις αγωνιστικές, επικρατώντας 1-0 με γκολ του Ματίγεβιτς στο 79΄, αποτέλεσμα που τη διατήρησε εντός τετράδας των πλέι οφ ανόδου.

Σε αναμετρήσεις για την 17η αγωνιστική του B΄ ομίλου της Super League 2 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Παναργειακός – Καλαμάτα ΠΣ 0-2

Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0

Χανιά – Αιγάλεω ΑΟ 1-3

ΓΣ Μαρκό – Athens Kallithea FC 0-1

Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 17 αγώνες)

1. Καλαμάτα 47

2. Πανιώνιος 40

3. ΓΣ Μαρκό 28

4. Athens Kallithea 25

5. Ολυμπιακός Β΄ 24

6. Ελλάς Σύρου 24

7. Αιγάλεω 17

8. Ηλιούπολη 14

9. Χανιά 12

10. Παναργειακός 5

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:16 Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις – Βίαιη καταστολή και διεθνείς αντιδράσεις
20:04 Συνέδριο Νεολαίας ΙΜ Αιγιαλείας και Καλαβρύτων: Η Ορθοδοξία συναντάει τη νέα γενιά
19:55 ΗΠΑ για Γροιλανδία: «Προβάλλουμε δύναμη, ενώ η Ευρώπη αδυναμία »
19:54 Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τον Πήγασο – Δηλώσεις
19:51 Η Παναχαϊκή έχασε στο Κορωπί – Δηλώσεις/βίντεο
19:46 Το Αθλόραμα διακρίσεις στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας
19:44 Πάτρα: Συνεχίζεται η λειτουργία του Υπνωτηρίου Αστέγων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών
19:34 Australian Open: Την Τρίτη η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά
19:25 Κουνδουράκης στο pelop.gr : «Είναι τιμή μου που είμαι στον ΝΟΠ»
19:19 Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση
19:07 Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Τρίτης – Βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στα ορεινά
19:04 Super League 2: Ξεκάθαρο φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα – Στο +7 από τον Πανιώνιο
18:55 Γαλλία: Κατέρρευσε όροφος κτιρίου κατά τη διάρκεια πάρτι στο Παρίσι, τουλάχιστον 19 τραυματίες
18:43 Πάτρα: Μπάχαλο με τις κλήσεις – «Μου λένε να αποδείξω ότι πλήρωσα»
18:37 Καφέζας: «Σημαντική νίκη, να χτίσουμε σερί»
18:35 Θρίλερ στον Ταΰγετο για οκτώ ορειβάτες: Τέσσερις οι τραυματίες, οι δύο μεταφέρονται με φορεία
18:31 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 69-74: Ο Δικέφαλος έδειξε ανταγωνιστικότητα από το μέλλον αλλά ηττήθηκε
18:23 Δολοφονία κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 44χρονος δράστης
18:11 Λήμνος: Πώς έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων ο 22χρονος με τη μηχανή
18:01 Πάτρα: Η Βορείου Ηπείρου έχει φαντάσματα;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ