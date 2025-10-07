Συγκλονίζει η υπόθεση Pelicot: «Είμαι βιαστής και όλοι οι κατηγορούμενοι εδώ μέσα είναι βιαστές»! ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστική υπόθεση της Gisèle Pelicot, που επιβίωσε από σχεδόν μία δεκαετία βιασμών από δεκάδες άνδρες ενώ τη νάρκωνε ο πρώην σύζυγός της, επανέρχεται στο προσκήνιο με τη δίκη της έφεσης ενός από τους καταδικασμένους άνδρες, του Husamettin Dogan.

Η δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, στο εφετείο της Νιμ στη νότια Γαλλία, όπου η 72χρονη γυναίκα δίνει το παρών στη διαδικασία. Όπως δηλώνει ο δικηγόρος της, Antoine Camus, «θα είναι εκεί για να εξηγήσει ότι βιασμός είναι βιασμός, δεν υπάρχει κάτι όπως “μικρός βιασμός”».

Ο Husamettin Dogan, 44 ετών, άνεργος οικοδόμος, καταδικάστηκε πέρυσι σε εννιά χρόνια φυλάκιση για τον βιασμό της Pelicot, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη, με πειστήρια τα video που τον έδειχναν μέσα στο δωμάτιό της.

Στο πρώτο δικαστήριο, ο άνδρας υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να βιάσει: «Δεν ήθελα ποτέ να βιάσω αυτή την κυρία, την οποία σέβομαι», είπε, αποδεχόμενος ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί της αλλά ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε ότι ήταν ναρκωμένη. «Νόμιζα ότι ήταν απλά ένα παιχνίδι. Δεν είμαι βιαστής, είναι πολύ βαρύ για να το αντέξω», είχε δηλώσει.

Πλέον η Γαλλίδα Gisèle Pelicot είχε γίνει διεθνές σύμβολο φεμινισμού όταν πέρυσι, στην πρώτη δίκη που αφορούσε 51 άνδρες, αποφάσισε να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας της, θέλοντας να αναδείξει τη σοβαρότητα του ζητήματος της έμφυλης βίας.

Gisele Pelicot returned to court to face the only man to appeal his sentence of nine years in prison on charges of aggravated rape in a case that prompted soul-searching in France https://t.co/qDAHMZpGBH pic.twitter.com/GbnA2MxeVB — Reuters (@Reuters) October 7, 2025



Ο πρώην σύζυγός της, Dominique Pelicot, θεωρείται ένας από τους χειρότερους σεξουαλικούς εγκληματίες στη σύγχρονη γαλλική ιστορία και καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για το ότι νάρκωνε τη γυναίκα του και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν στο σπίτι τους. Τα φάρμακα τα έριχνε κρυφά στο φαγητό της στο χωριό Mazan στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Στη δίκη της έφεσης, ο Dominique Pelicot θα καταθέσει ως μάρτυρας και αναμένεται να επαναλάβει τη δήλωσή του: «Είμαι βιαστής και όλοι οι κατηγορούμενοι εδώ μέσα είναι βιαστές».

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη Γαλλία αλλά και τον κόσμο, με εκατοντάδες φεμινιστικές οργανώσεις να στηρίζουν τη Gisèle Pelicot και με πολιτικούς ηγέτες να εκδίδουν δηλώσεις αλληλεγγύης. Ωστόσο, το περιστατικό αναδεικνύει επίσης τις σοβαρές ελλείψεις του γαλλικού δικαστικού συστήματος στην αντιμετώπιση των υποθέσεων βιασμών. Αναφορές και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέδειξαν πως η Γαλλία απέτυχε να προστατεύσει τα θύματα βιασμού, με φαινόμενα «δευτερογενούς θυματοποίησης» και σεξιστικές προκαταλήψεις να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους επιζώντες. Το ποσοστό καταδίκης για βιασμούς παραμένει εξαιρετικά χαμηλό – μόλις 3,3% των καταγγελιών φτάνει σε καταδικαστική απόφαση.

Παράλληλα, η συζήτηση στο κοινοβούλιο για την αναθεώρηση του ορισμού του βιασμού με βάση τη συναίνεση, την οποία υποστηρίζει η βουλευτής των Πρασίνων Marie-Charlotte Garin, θεωρείται κρίσιμη για την αλλαγή κουλτούρας από μια «κουλτούρα βιασμού» σε μια «κουλτούρα συναίνεσης». Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η Garin, χρειάζεται μια ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος για να βελτιωθεί η αντιμετώπιση των θυμάτων.

Η δίκη της έφεσης του Husamettin Dogan αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, με την απόφαση να έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον της υπόθεσης αλλά και την ευρύτερη μάχη κατά της έμφυλης βίας στη Γαλλία.

