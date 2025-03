Σύγκρουση τουριστικών λεωφορείων στη Βαρκελώνη: Δεκάδες τραυματίες, τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στη Βαρκελώνη, όπου δύο λεωφορεία γεμάτα τουρίστες συγκρούστηκαν σε κεντρική λεωφόρο της πόλης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, μεταξύ αυτών κι ένας ανήλικος.

Ο αντιδήμαρχος της Βαρκελώνης, Άλμπερτ Μπατλέ, ενημέρωσε πως συνολικά 63 άτομα έλαβαν ιατρική βοήθεια, ενώ επιβεβαίωσε ότι ένα από τα δύο οχήματα ήταν σταματημένο τη στιγμή που το δεύτερο προσέκρουσε σε αυτό από πίσω.

Ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνονται τουρίστες από ένα γκρουπ επιβατών κρουαζιέρας που πραγματοποιούσε επίσκεψη στη διάσημη Σαγράδα Φαμίλια, καθώς και Ιταλοί φοιτητές που διέμεναν σε κοντινή περιοχή. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία και ασθενοφόρα.

Η κυκλοφορία στην περιοχή επηρεάστηκε σημαντικά, καθώς οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε προσωρινές ρυθμίσεις για την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται από την επίσημη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

❗️🇪🇸 – A collision between two buses on Avenida Diagonal in Barcelona, Spain, injured 34 people, with four in critical condition, according to the Medical Emergency System (SEM).

One of the critically injured remains trapped, and rescue teams are working to free them. pic.twitter.com/T2hrfDkZTk

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 3, 2025