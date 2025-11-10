Σύγκρουση τρένου με δίκυκλο, εξαφανίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου!

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους

10 Νοέ. 2025 23:12
Pelop News

Τρένο της Hellenic Train συγκρούστηκε σήμερα (10/11/2025) με μηχανή που παραβίασε διάβαση, στη Λένορμαν.

Συγκεκριμένα το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, προσέκρουσε σήμερα στις 19:50 σε μηχανή, η οποία παραβίασε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών – Σταθμό Λαρίσης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους ενώ ο οδηγός του δικύκλου, που παρέβη τη σήμανση, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής από την Αστυνομία, η οποία έφθασε στις 20:21, και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train ενημέρωνε τους επιβάτες για κάθε εξέλιξη.
