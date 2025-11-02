Συλλήψεις στην Πάτρα και την Κάτω Αχαΐα για κλοπή, βεγγαλικά, διατάραξη κοινής ησυχίας και τροχαία παράβαση

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ οι έρευνες και οι έλεγχοι της Αστυνομίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στην ευρύτερη περιοχή.

02 Νοέ. 2025 10:52
Pelop News

Σειρά συλλήψεων πραγματοποίησαν τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικοί της Αχαΐας, στο πλαίσιο της συνεχούς δράσης τους για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας.

Έκλεψε δύο ρολόγια – είχε «ξαναχτυπήσει» στο ίδιο κατάστημα

Στην Πάτρα συνελήφθη μια αλλοδαπή γυναίκα, η οποία αφαίρεσε από κατάστημα δύο ρολόγια. Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι η ίδια γυναίκα, στις 27 Οκτωβρίου 2025, είχε αφαιρέσει από το ίδιο κατάστημα προϊόντα συνολικής αξίας 500 ευρώ.

Σύλληψη για χρήση βεγγαλικών σε κοινωνική εκδήλωση

Στην Κάτω Αχαΐα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν μια ημεδαπή γυναίκα, η οποία, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία της, έκανε χρήση βεγγαλικών και φωτοβολίδων, παραβιάζοντας τη νομοθεσία.

Διατάραξη κοινής ησυχίας σε κατάστημα

Τα ξημερώματα σήμερα, συνελήφθη στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας, προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων, ενώ είχε αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.

Οδηγούσε χωρίς πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας

Τέλος, αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα, παρά το γεγονός ότι του είχαν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας (κρατική πινακίδα και άδεια).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ οι έρευνες και οι έλεγχοι της Αστυνομίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στην ευρύτερη περιοχή.
