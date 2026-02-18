Σύλληψη 19χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με 15,5 κιλά κάνναβης – Ερευνάται διεθνές κύκλωμα

Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης (17.02.2026) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 19χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή κάνναβης στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών μεταφορών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα. Στην επιχείρηση συνέδραμε και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Κατερίνης, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, διασταυρώσεις στοιχείων και ανάλυση δεδομένων.

Κατά τον έλεγχο της αποσκευής του, οι αρχές εντόπισαν 30 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 15 κιλά και 500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), ποσότητα που εκτιμάται ότι προοριζόταν για περαιτέρω διακίνηση.

Επιπλέον, κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, ενώ ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και τη χαρτογράφηση του δικτύου διακίνησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



