Σύλληψη 35χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 39χρονης σε δομή φιλοξενίας στον Λαγκαδά
Ένας 35χρονος αλλοδαπός συνελήφθη μετά από καταγγελία 39χρονης για επανειλημμένη σεξουαλική παρενόχληση και απειλές. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δομή φιλοξενίας μεταναστών στον Λαγκαδά, με τον συλληφθέντα να οδηγείται στο αυτόφωρο.
Στη σύλληψη 35χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία 39χρονης γυναίκας ότι δέχθηκε επανειλημμένα σεξουαλική παρενόχληση και απειλές μέσα σε δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του Λαγκαδά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η 39χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας την παρενόχλησε επανειλημμένα, επιδιώκοντας με υβριστικό τρόπο την τέλεση γενετήσιων πράξεων. Παράλληλα, κατήγγειλε πως σε προγενέστερο χρόνο ο 35χρονος είχε απειλήσει τη δική της σωματική ακεραιότητα, καθώς και του συζύγου της.
Μετά την καταγγελία, οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του και στην παραπομπή του στη δικαιοσύνη, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του αυτοφώρου.
