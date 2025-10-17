Συναγερμός για φωτιά σε ξυλουργείο στην Πάτρα

Αμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πάτρα, το απόγευμα της Παρασκευής 17/10/2025.

Συναγερμός για φωτιά σε ξυλουργείο στην Πάτρα Φωτογραφία αρχείου
17 Οκτ. 2025 20:17
Pelop News

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην Πάτρα, το απόγευμα της Παρασκευής 17/10/2025, όταν έλαβαν κλήση για καπνούς σε ξυλουργείου επί της οδού Κιθαιρώνος.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπηρξαν αναφορές για εκκένωση πολυκατοικίας, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε.

 
