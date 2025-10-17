Συναγερμός για φωτιά σε ξυλουργείο στην Πάτρα

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην Πάτρα, το απόγευμα της Παρασκευής 17/10/2025, όταν έλαβαν κλήση για καπνούς σε ξυλουργείου επί της οδού Κιθαιρώνος.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπηρξαν αναφορές για εκκένωση πολυκατοικίας, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε.

