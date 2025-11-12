Συναγερμός στην Αττική: Εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό ΦΩΤΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας – Ιουλίας Σ., η οποία χάθηκε από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η εξαφάνιση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου 2025, ενώ η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» «Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα 12/11/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Στις 9/11/25, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας, η Μαρία Ιουλία Σ., 17 ετών. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι βερμούδα και γκρι μπλούζα. Έχει βάρος 60 κιλά και ύψος 1.68 ύψος. Τα μάτια της είναι καστανά και τα μαλλιά της επίσης».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο, με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



