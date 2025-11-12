Συναγερμός στην Αττική: Εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό ΦΩΤΟ

Συναγερμός στην Αττική: Εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό ΦΩΤΟ
12 Νοέ. 2025 20:08
Pelop News

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας – Ιουλίας Σ., η οποία χάθηκε από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, η εξαφάνιση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου 2025, ενώ η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή της ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» «Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα 12/11/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Στις 9/11/25, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας, η Μαρία Ιουλία Σ., 17 ετών. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι βερμούδα και γκρι μπλούζα. Έχει βάρος 60 κιλά και ύψος 1.68 ύψος. Τα μάτια της είναι καστανά και τα μαλλιά της επίσης».

 

Συναγερμός στην Αττική: Εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό ΦΩΤΟ

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο, με την «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:08 ΕΟΠΥΥ: 141.000 ασθενείς παρέλαβαν φάρμακα κατ’ οίκον το πρώτο τετράμηνο
21:45 Ζαχαράκη: «Η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους», παρουσίασε το Ψηφιακό Σχολείο
21:36 Ιταλία: Τραγωδία στην Τοσκάνη, νεκρό 2χρονο παιδί σε νηπιαγωγείο
21:30 Χριστούγεννα 2025: Προορισμοί που ξεχωρίζουν στις φετινές γιορτές, εκεί που η μαγεία γίνεται ταξίδι!
21:20 Παπασταύρου: Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου για αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη
21:09 Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας ανιχνεύθηκε σε λύματα
21:00 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Εκπληκτη η Πειραιώς με την Αχαΐα – Εκατοντάδες εγγραφές καθημερινά
20:59 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
20:53 Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε για τις κούκλες του σεξ με παιδική εμφάνιση
20:45 Gemini στο Google Maps: Hands-free πλοήγηση
20:35 Πτώση τουρκικού C-130 στη Γεωργία: ΒΙΝΤΕΟ δείχνει την αποκόλληση του ουραίου τμήματος
20:25 Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος για την φονική έκρηξη
20:16 Μετρό: Εκκένωση συρμού στο Μοναστηράκι λόγω καπνών
20:08 Συναγερμός στην Αττική: Εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό ΦΩΤΟ
20:00 Η Πάτρα σε εξήντα ιστορίες – Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Διονύση Ζακυνθινού
19:53 Τσιάρας: «Γενναίο βήμα για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας»
19:45 Στη φυλακή η φερόμενη αρχηγός και δύο ακόμη μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών με τους ρασοφόρους
19:44 Δείτε για ποιο λόγο θα καθυστερήσει η αναμέτρηση του ΝΟΠ με τον Αλιμο
19:37 Σέρρες: Επεισόδια σε δομή μεταναστών, δύο αστυνομικοί τραυματίες, 25 προσαγωγές
19:30 Ρισκάροντας τη ζωή για ένα like! Αξίζει τον κόπο;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ