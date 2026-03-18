Συναγερμός στην Βρετανία: Εξάπλωση μηνιγγίτιδας σε δεύτερο πανεπιστήμιο του Κεντ

Κρούσμα επιβεβαιώθηκε στο Canterbury Christ Church University. Συνολικά 20 κρούσματα, 2 θάνατοι

18 Μαρ. 2026 20:59
Pelop News

Η επιδημία μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου (κυρίως στελέχους B – MenB) στο Κεντ της Βρετανίας εξαπλώθηκε και σε δεύτερο πανεπιστήμιο, με την Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) να επιβεβαιώνει κρούσμα σε φοιτητή του Canterbury Christ Church University.

Το κρούσμα συνδέεται άμεσα με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο νυχτερινό κέντρο Club Chemistry στο Καντέρμπουρι στις 5, 6 και 7 Μαρτίου 2026, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το ίδιο νυχτερινό κέντρο θεωρείται το επίκεντρο της επιδημίας, με τουλάχιστον 10 από τα κρούσματα να αφορούν άτομα που το επισκέφθηκαν αυτές τις ημέρες.

Το Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church ενημέρωσε άμεσα τις στενές επαφές του φοιτητή, οι οποίες καλούνται να λάβουν προληπτικά αντιβιοτικά εάν δεν το έχουν ήδη πράξει. Το πανεπιστήμιο παραμένει ανοιχτό, ενώ παρέχει υποστήριξη στον ασθενή.

Η επιδημία έχει προκαλέσει συνολικά 20 κρούσματα (επιβεβαιωμένα και ύποπτα), αύξηση από τα 15 της προηγούμενης ημέρας. Δύο νεαρά άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους: ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κεντ και ένας 18χρονος μαθητής σχολείου. Πολλά κρούσματα αφορούν φοιτητές ηλικίας 18-21 ετών, ενώ αρκετοί νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι υγειονομικές αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν ξεκινήσει στοχευμένο πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του MenB, αρχικά για φοιτητές που διαμένουν στις εστίες του Πανεπιστημίου του Κεντ (έως 5.000 άτομα), με δυνατότητα επέκτασης. Παράλληλα, χορηγούνται αντιβιοτικά σε στενές επαφές, φοιτητές και επισκέπτες του Club Chemistry.

Η UKHSA συνεχίζει την ιχνηλάτηση επαφών και συνιστά άμεση ιατρική βοήθεια σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως πυρετός, πονοκέφαλος, εμετός, δερματικό εξάνθημα, δυσκαμψία αυχένα ή φωτοφοβία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ