Συναγερμός στις ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή στο Μίσιγκαν – Νεκρός ο δράστης
Οχημα έπεσε σκόπιμα πάνω στη συναγωγή Temple Israel, μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές συναγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί στον χώρο.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στις ΗΠΑ μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε συναγωγή στο West Bloomfield Township, όπου αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτίριο και ακολούθησαν πυροβολισμοί.
Η αστυνομία στο Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν κλήθηκε την Πέμπτη να αντιμετωπίσει έναν ένοπλο που πυροβολούσε σε συναγωγή. Ο δράστης έπεσε νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με φρουρούς.
Ο τοπικός σερίφης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.
🇺🇸 Reports of an active shooter at Temple Israel in West Bloomfield, Michigan. A car also drove into the building and caught fire. pic.twitter.com/d1qJ2FDHXB
— The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 12, 2026
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα έπεσε σκόπιμα πάνω στη συναγωγή Temple Israel, μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές συναγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί στον χώρο.
Η αστυνομία της περιοχής κινητοποιήθηκε άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή, ενώ σύμφωνα με τον τοπικό σερίφη μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν όλοι οι μαθητές και το προσωπικό από γειτονικό σχολείο και παιδικό σταθμό, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και στελέχη της Federal Bureau of Investigation, με τον διευθυντή της υπηρεσίας Kash Patel να επιβεβαιώνει μέσω ανάρτησής του ότι το FBI συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για τη διαχείριση του περιστατικού, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την πρόσκρουση του οχήματος όσο και την ένοπλη επίθεση.
Η Jewish Federation of Detroit κάλεσε όλα τα εβραϊκά ιδρύματα της περιοχής να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους και να περιορίσουν την είσοδο και έξοδο από τα κτίρια μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Η συναγωγή Temple Israel αποτελεί χώρο λατρείας της μεταρρυθμιστικής εβραϊκής κοινότητας και φιλοξενεί επίσης εκπαιδευτικές δομές, μεταξύ των οποίων και νηπιαγωγείο, εξυπηρετώντας μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
🚨Breaking: Authorities are responding to reports of an active shooter at Temple Israel synagogue in West Bloomfield, Michigan. Police are on scene, and officials have not yet confirmed any victims.pic.twitter.com/SwTjPEuXdH
— Red Line News (@RedLineNewsUSA) March 12, 2026
