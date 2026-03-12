Συναγερμός στις ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή στο Μίσιγκαν – Νεκρός ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στις ΗΠΑ μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε συναγωγή στο West Bloomfield Township, όπου αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτίριο και ακολούθησαν πυροβολισμοί.

Η αστυνομία στο Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν κλήθηκε την Πέμπτη να αντιμετωπίσει έναν ένοπλο που πυροβολούσε σε συναγωγή. Ο δράστης έπεσε νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με φρουρούς.

Ο τοπικός σερίφης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

🇺🇸 Reports of an active shooter at Temple Israel in West Bloomfield, Michigan. A car also drove into the building and caught fire. pic.twitter.com/d1qJ2FDHXB — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 12, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα έπεσε σκόπιμα πάνω στη συναγωγή Temple Israel, μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές συναγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ ακούστηκαν πυροβολισμοί στον χώρο.

Η αστυνομία της περιοχής κινητοποιήθηκε άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή, ενώ σύμφωνα με τον τοπικό σερίφη μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.