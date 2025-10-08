Συναγερμός στο Τατόι: Πτώση εκπαιδευτικού διθέσιου αεροσκάφους – Στο νοσοκομείο οι 2 πιλότοι

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Τατόι, όταν διθέσιο αεροσκάφος κατέπεσε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Συγκεχυμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό.

08 Οκτ. 2025 11:58
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου 2025 στο Τατόι, έπειτα από την πτώση διθέσιου αεροσκάφους, υπό συνθήκες που παραμένουν άγνωστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μικρό αεροσκάφος κατέπεσε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Τατοΐου.  Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα έγιναν όταν το αεροσκάφος ξεκίνησε να παίρνει ύψος, αποκολλήθηκε όμως τμήμα του φτερού και έπεσε στο έδαφος.

 
