Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία μετά τον εντοπισμό περισσότερων από δέκα νεκρών προβάτων στο ποτάμι του Αλφειού, με τα ζώα να βρίσκονται σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που δείχνει ότι παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νερό και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για πιθανή ρύπανση και επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο μεταβαίνουν υπάλληλοι της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να αποτιμήσουν σε πρώτη φάση την εικόνα και τις συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης αναφέρει ότι το νέο περιστατικό δεν είχε γίνει αντιληπτό εγκαίρως, κάτι που εντείνει την ανησυχία, καθώς η κατάσταση αποσύνθεσης υποδηλώνει παραμονή των ζώων στο νερό για αρκετό διάστημα.

Σύνδεση με το Επιτάλιο και έρευνα για αριθμό ζώων

Το εύρημα στον Αλφειό έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με τα θανατωμένα πρόβατα που εντοπίστηκαν στην περιοχή του Επιταλίου, όπου –σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά– οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τον ακριβή αριθμό ζώων που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη μονάδα, πέραν όσων είχαν ήδη βρεθεί απορριμμένα σε τάφρο.

Όπως αναφέρεται, αυτό που διερευνάται πλέον είναι το ενδεχόμενο τα δηλωθέντα ζώα της μονάδας να είναι περισσότερα από όσα μπορούν να τεκμηριωθούν μέχρι στιγμής. Σε αυτή την περίπτωση, τα σενάρια που εξετάζονται είναι είτε ότι και άλλα ζώα θανατώθηκαν το προηγούμενο διάστημα και απορρίφθηκαν σε σημεία που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, είτε ότι υπάρχει πιθανότητα μεταφοράς ζώων σε άλλη μονάδα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να αξιολογήσουν τα ευρήματα της αυτοψίας στον Αλφειό και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της έρευνας, καθώς το περιστατικό αγγίζει ταυτόχρονα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, δημόσιας υγείας και τήρησης των κανόνων διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου.

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



