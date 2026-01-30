Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ

Νέο περιστατικό που προκαλεί έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον καταγράφηκε στην Ηλεία, με περισσότερα από δέκα νεκρά πρόβατα να εντοπίζονται στο ποτάμι του Αλφειού, σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης.

Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ
30 Ιαν. 2026 13:08
Pelop News

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία μετά τον εντοπισμό περισσότερων από δέκα νεκρών προβάτων στο ποτάμι του Αλφειού, με τα ζώα να βρίσκονται σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που δείχνει ότι παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νερό και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για πιθανή ρύπανση και επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο μεταβαίνουν υπάλληλοι της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να αποτιμήσουν σε πρώτη φάση την εικόνα και τις συνθήκες του περιστατικού.

Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ

Πηγή με γνώση της υπόθεσης αναφέρει ότι το νέο περιστατικό δεν είχε γίνει αντιληπτό εγκαίρως, κάτι που εντείνει την ανησυχία, καθώς η κατάσταση αποσύνθεσης υποδηλώνει παραμονή των ζώων στο νερό για αρκετό διάστημα.

Σύνδεση με το Επιτάλιο και έρευνα για αριθμό ζώων

Το εύρημα στον Αλφειό έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με τα θανατωμένα πρόβατα που εντοπίστηκαν στην περιοχή του Επιταλίου, όπου –σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά– οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τον ακριβή αριθμό ζώων που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη μονάδα, πέραν όσων είχαν ήδη βρεθεί απορριμμένα σε τάφρο.

Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ

Όπως αναφέρεται, αυτό που διερευνάται πλέον είναι το ενδεχόμενο τα δηλωθέντα ζώα της μονάδας να είναι περισσότερα από όσα μπορούν να τεκμηριωθούν μέχρι στιγμής. Σε αυτή την περίπτωση, τα σενάρια που εξετάζονται είναι είτε ότι και άλλα ζώα θανατώθηκαν το προηγούμενο διάστημα και απορρίφθηκαν σε σημεία που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, είτε ότι υπάρχει πιθανότητα μεταφοράς ζώων σε άλλη μονάδα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να αξιολογήσουν τα ευρήματα της αυτοψίας στον Αλφειό και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της έρευνας, καθώς το περιστατικό αγγίζει ταυτόχρονα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, δημόσιας υγείας και τήρησης των κανόνων διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου.

Πηγή: patrisnews.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:48 Μιχαηλίδου για στεγαστικό: «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» από τον Μάιο με επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Στόχος να ανοίξουν 20.000 κλειστά σπίτια
13:44 Champions League: Ξανά με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός για τη φάση των πλέι-οφ
13:35 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Εισαγγελική εντολή για διπλή έρευνα – Σωληνώσεις προπανίου και άδειες, έλεγχοι στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ
13:31 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η βάση του ΠΑΣΟΚ «δείχνει» συνεργασίες και ζητά καθαρό “όχι” στη ΝΔ – Πίεση για ψήφισμα στο συνέδριο
13:27 48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 3-4 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στο ΣΑΤΑ και πορεία στο Μαξίμου
13:24 Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – Αγνοείται ποσότητα 13 κιλών ΤΝΤ μετά από άσκηση στο πεδίο βολής Καλού Χωριού
13:20 Η ΝΕΠ συλλυπητήρια για Πέτρο Καθρέπτα
13:17 ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερό το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα – 13,4% το 2024, «ψαλίδα» πάνω από 25% σε Ενημέρωση-Επικοινωνία
13:08 Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ
13:07 ΙΟΠ: Συλληπητήρια για τον Πέτρο Καθρέπτα
13:03 Θρήνος στον Έβρο: Αιφνίδιος θάνατος 5χρονου – Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας
13:01 Και επίσημα Παπουτσής στον Αρη Πατρών
13:00 Συστήνεται νέος Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αχαΐας: «Παναχαϊκός» και όχι κομματικός
12:56 Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»
12:55 Δύσκολες αποστολές για Ερμή και Ολυμπιάδα
12:50 Κύπρος: «Εξαφανίστηκαν» 30 κιλά TNT σε πεδίο βολής
12:48 Προς 9-13 Φεβρουαρίου το Ανώτατο Συμβούλιο στην Άγκυρα: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν πριν τις 16/2
12:45 Πατέρας 17χρονης για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: «Την χτύπησαν μπροστά σε κόσμο – κανείς δεν έκανε τίποτα»
12:42 Αργεντινή: Κήρυξη έκτακτης ανάγκης λόγω των δασικών πυρκαγιών
12:35 Μητσοτάκης στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι: Σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας και «ξεμπλοκάρισμα» έργου άνω των 90 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ