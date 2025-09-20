Συναγερμός στον Δήμο Αγιάς: Φωτιά σε δασική περιοχή μεταξύ Στομίου και Καρίτσας

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε δασική περιοχή ανάμεσα στο Στόμιο και την Καρίτσα του Δήμου Αγιάς, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις, με έξι υδροφόρα οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα και δύο βοηθητικά οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να συνδράμει και εναέριο μέσο, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες ώστε να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

