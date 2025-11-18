Συνάντηση Μητσοτάκη – Μποντίρογκα στο Μαξίμου για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντέγιαν Μποντίρογκα, πρόεδρο της Euroleague Basketball και πρώην αστέρα του Παναθηναϊκού. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η προετοιμασία του Final Four της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2026.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Δημήτρης Φραγκάκης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Final Four, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις υποδομές, την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής γιορτής.

Η επιλογή της Αθήνας για τη φιλοξενία του Final Four θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς επιστρέφει σε μια πόλη με βαθιά μπασκετική παράδοση και έντονο φίλαθλο ενδιαφέρον, σε μια διοργάνωση που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες και διεθνή προβολή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



