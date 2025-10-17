Συνάντηση συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Πρόεδρο του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού — και ειδικότερα της κρουαζιέρας, της γαστρονομίας και του χειμερινού τουρισμού.

Συνάντηση συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Πρόεδρο του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά
17 Οκτ. 2025 15:28
Pelop News

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), μεταξύ της Προέδρου του ΕΟΤ  Αγγελικής Βαρελά και εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από πλευράς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης ΠΔΕ, Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης, καθώς και η συνεργάτιδα του Αντιπεριφερειάρχη  Μαρία Αποστολοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού — και ειδικότερα της κρουαζιέρας, της γαστρονομίας και του χειμερινού τουρισμού.

Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάγκη για στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις δύο υπηρεσίες, με κοινές δράσεις προβολής και φιλοξενία υλικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην επίσημη πλατφόρμα του ΕΟΤ, visitgreece.gr, ενισχύοντας έτσι την εξωστρέφεια και τη διεθνή προβολή της περιοχής.

Ο κ. Σακελλαρόπουλος, στο πλαίσιο της συνάντησης, προσκάλεσε την κ Βαρελά να επισκεφθεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τον επόμενο μήνα, προκειμένου να πραγματοποιήσει επαφές με τους τοπικούς φορείς τουρισμού και να διαπιστώσει από κοντά τις προοπτικές ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία με τον ΕΟΤ είναι κομβικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα. Μέσα από κοινές πρωτοβουλίες μπορούμε να αναδείξουμε τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή μας – από τη γαστρονομία και την κρουαζιέρα, μέχρι τον πολιτισμό και τον χειμερινό τουρισμό. Στόχος μας είναι μια Δυτική Ελλάδα που θα πρωταγωνιστεί, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά 365 ημέρες τον χρόνο.»

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:51 ΕΦΕΤ: Γνωστό «σταφιδοκέικ» ανακαλείται από την αγορά
15:43 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και ο αρχηγός της οργάνωσης που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά κορίτσια και διακινούσε πορνογραφικό υλικό
15:34 Καλάβρυτα: Χωρίς Οδοντωτό τα απογεύματα από το Σάββατο
15:28 Συνάντηση συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Πρόεδρο του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά
15:16 Καταγγελία του Σωματείου «Ιπποκράτης» για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου Πατρών
15:08 Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ
15:00 Τρένο: «Μπαλώματα» ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο – Έριξαν πίσσα ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων
14:58 Ο Δημήτρης Κατσικάρης νέος Γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής
14:58 Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα
14:52 «Κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής: Τέλος στις ατελείωτες ομιλίες από 27 Οκτωβρίου
14:44 Κόκκαλης προς Φεύγα στη Βουλή: «Φεύγα, πρέπει να φύγεις – Ντροπή για τη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη»
14:39 «Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας «ταξιδεύει» στη Ζάκυνθο
14:33 Βόλος: Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά – “Το έκανα για πλάκα” είπε στην απολογία του
14:29 Παναθηναϊκός: Οι υπογραφές απομένουν για την έλευση του Μπενίτεθ
14:26 Δούκας: Έμαθα από τα sites τη συμμετοχή μου στην Πολιτική Γραμματεία – “Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος”
14:13 Σοκ στους Αμπελοκήπους: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλωνα
14:13 Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς
14:09 Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας διαψεύδει πως «παρακράτησε» σπίτι νεκρού
14:07 Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 21χρονο και 18χρονο για οργάνωση και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας – Σοκάρει η υπόθεση
13:58 Η σκόνη επιστρέφει: Διπλό κύμα από τη Σαχάρα “πνίγει” τη χώρα – Πού θα βρέξει και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ