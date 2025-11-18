Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Γκίλφοϊλ: Αμερικανικές επενδύσεις στο λιμάνι της Ελευσίνας στο επίκεντρο

Στις 2 το μεσημέρι, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα υποδεχθεί στο γραφείο του την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε μια συνάντηση με έντονο επενδυτικό και γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια, με κυρίαρχο το θέμα του λιμανιού της Ελευσίνας.

Η νέα αμερικανική διοίκηση προωθεί σχέδια που αποσκοπούν στην απεμπλοκή του ρωσικού και του κινεζικού παράγοντα από κρίσιμες λιμενικές υποδομές της Ελλάδας. Όπως αναφέρει το iefimerida, η επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας, στο πλαίσιο του 6ου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, αναμένεται να εστιάσει στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της στρατηγικής με αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια όπως της Ελευσίνας, του Βόλου και της Αλεξανδρούπολης.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στην Ελλάδα, είχε χαρακτηρίσει «ατυχές» το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται υπό κινεζική διαχείριση, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως υπάρχουν τρόποι αντιστάθμισης αυτής της επιρροής μέσω νέων επενδύσεων σε άλλα ελληνικά λιμάνια. «Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αμερικανικές υποδομές εδώ, ώστε να στηριχθεί η περιοχή και να βελτιωθεί η απόδοση άλλων λιμανιών, αντισταθμίζοντας την κινεζική επιρροή», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Το αμερικανικό ενδιαφέρον για την Ελευσίνα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής και αμυντικής συνεργασίας. Πρόσφατες επισκέψεις στελεχών της US International Development Finance Corporation (DFC) στην Αθήνα καταδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα κομβικό βιομηχανικό και ναυπηγικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισκέφθηκε τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μαζί με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ. Στην επίσκεψη συμμετείχαν και οι υπουργοί Σταύρος Παπασταύρου και Βασίλης Κικίλιας, καθώς και ο επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας, Τζος Χακ.

Εκεί ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Onex Shipyards & Technologies, Πάνο Ξενοκώστα, για την πορεία των επενδύσεων και τα σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης των ναυπηγείων, τα οποία πλέον φαίνεται να αποκτούν στρατηγικό ρόλο στα ελληνοαμερικανικά ενεργειακά και βιομηχανικά σχέδια.

