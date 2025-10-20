Συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Π. Σακελλαρόπουλο

Σε κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνο Σακελλαρόπουλο, με αντικείμενο την πρόταση για τη δημιουργία άμεσης λεωφορειακής τουριστικής γραμμής που θα συνδέει την Ακρόπολη (Αθήνα) με την Αρχαία Ολυμπία.

Η πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών του Εμπορικού Συλλόγου για την ενίσχυση της τουριστικής κινητικότητας και την προσβασιμότητα της Αρχαίας Ολυμπίας ως διεθνούς προορισμού πολιτισμού. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νίκος Ζαρακώστας και τα μέλη του Συλλόγου Ιωάννης Λιακόπουλος και Χρύσανθος Φωτιάδης , η νέα γραμμή «θα ενώσει δύο κορυφαία μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς — την Ακρόπολη και την Ολυμπία — διευκολύνοντας χιλιάδες επισκέπτες, αλλά και ενισχύοντας την τοπική αγορά και τον βιώσιμο τουρισμό».

Από την πλευρά του, ο κ. Σακελλαρόπουλος χαιρέτισε την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας: “Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, τη συνδεσιμότητα και την προσβασιμότητα των προορισμών μας. Η Αρχαία Ολυμπία είναι η καρδιά της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύνδεσή της με την Ακρόπολη μπορεί να αποτελέσει εμβληματική κίνηση για τον ελληνικό τουρισμό των 12 μηνών”.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι τεχνικές και λειτουργικές παράμετροι της πρότασης, καθώς και τα επόμενα βήματα για την υποβολή αναλυτικής μελέτης βιωσιμότητας από τον Εμπορικό Σύλλογο, σε συνεργασία με τους φορείς μεταφορών (ΚΤΕΛ Αττικής και Ηλείας) Τουριστικούς Πράκτορες, το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Υπουργείου Τουρισμού.

Κοινός στόχος των δύο πλευρών είναι η ανάδειξη της Αρχαίας Ολυμπίας ως κεντρικού κόμβου πολιτιστικού και θεματικού τουρισμού, μέσα από βιώσιμες λύσεις μετακίνησης που θα ενισχύσουν τη σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων και θα προσφέρουν νέα δυναμική στις τοπικές επιχειρήσεις.

Ο Αντιπεριφερειαρχης πρόσθεσε μεταξύ άλλων: “Η Ολυμπία Οδός – Δρόμος που ενώνει την Ιστορία με το Μέλλον». Είναι ένας δρόμος πολιτισμού, ανάπτυξης και συμβολισμού.

Ένας δρόμος που ενώνει την Ακρόπολη με την Ολυμπία, κι από εκεί, με μια φυσική και πνευματική συνέχεια, τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Αυτή η διαδρομή μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο βιώσιμου τουρισμού και πολιτιστικής κινητικότητας.

Μπορεί να συνδέσει μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπικές επιχειρήσεις, οινοτουριστικά και γαστρονομικά σημεία, και να αναδείξει την Ελλάδα ως ενιαίο πολιτιστικό τοπίο, με κέντρο τη Δυτική Ελλάδα”.

