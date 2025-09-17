Συνάντηση του σπιράλ με το ΔΣ της Παναχαϊκής, τι συζήτησαν

Συνάντηση του σπιράλ με το ΔΣ της Παναχαϊκής, τι συζήτησαν
17 Σεπ. 2025 17:16
Pelop News

Συνάντηση  με την διοίκηση της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής είχε σήμερα η δημοτική παράταξη σπιράλ η οποία συζήτησα για τα θέματα της ομάδας.

Η ανακοίνωση του σπιράλ αναφέρει: «Επίσκεψη στα γραφεία της Παναχαϊκής Γ.Ε. και μια ουσιαστική συζήτηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας πραγματοποίησε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση της διοίκησης. Τον δημοτικό σύμβουλο συνόδευαν ο Θωμάς Σοφίας, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της παράταξης και ο Μάκης Κουλούρης, συντονιστής της Ομάδας Εργασίας #Αθλητισμός του σπιράλ.

Η αντιπροσωπεία του σπιράλ αρχικά ενημερώθηκε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ερασιτεχνική Παναχαϊκή, αθλητικά, διοικητικά, οικονομικά. Κατόπιν παρουσιάστηκε αναλυτικά το πλάνο και το όραμα που αφορά την φετινή αγωνιστική περίοδο καθώς και το μέλλον της ομάδας, ενώ υπήρξαν και αναφορές στο ένδοξο παρελθόν και την πολύχρονη ιστορία του σωματείου.

Ο Πέτρος Ψωμάς διατράνωσε την πεποίθηση του πως η Παναχαϊκή αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά ονόματα του τοπικού (και όχι μόνο) αθλητισμού και αναπόσπαστο κομμάτι της αθλητικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Πάτρας. Δήλωσε τη διάθεση της παράταξης να υποστηρίξει την προσπάθεια της ομάδας για επάνοδο στις εποχές των επιτυχιών με ουσιαστική πρόοδο σε όλους τους τομείς. Πρόσθεσε κατόπιν την πίστη του πως θα χρειαστούν συνέργειες, ένωση δυνάμεων και συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι φιλόδοξοι στόχοι της ομάδας, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Κατά τη συνάντηση, που είχε πολύ ενδιαφέρον και έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, κατατέθηκαν διάφορες ιδέες στήριξης της ομάδας και συζητήθηκε ένας οδικός χάρτης επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ του σπιράλ και της Παναχαϊκής. Οι εκπρόσωποι του σπιράλ ανέλαβαν να ενημερώσουν όλα τα μέλη της παράταξης για τα επόμενα βήματα και δήλωσαν διαθέσιμοι για αρωγή, συνεργασία, ακόμα και συνδιοργάνωση δράσεων.

Από την πλευρά της Παναχαϊκής, κατά την συνάντηση, τον Πρόεδρο Παναγιώτη Σεμιτέκολο πλαισίωναν οι Αντιπρόεδροι της ομάδας Κώστας Σβόλης και Δημήτρης Βελισσάρης, ο Ταμίας Βασίλης Τσούνας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σαμψών Χαριτωνίδης και Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος”.

 
