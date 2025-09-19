Συνάντηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πάτρας με Πελετίδη – Σίμου

Στο δημαρχείο,  ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πάτρας.

Συνάντηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πάτρας με Πελετίδη - Σίμου
19 Σεπ. 2025 10:29
Pelop News

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη και την αντιδήμαρχο Παιδείας, Κατερίνα Σίμου, είχε χθές Πέμπτη 18/09/2025 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πάτρας,

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των εκπαιδευτικών: «Η συζήτηση αναπτύχθηκε σε όλο το φάσμα των ζητημάτων που συνθέτουν το σχολικό περιβάλλον.

Η αμφίδρομη ενημέρωση και η ουσιαστική επεξεργασία προτάσεων διαμορφώνουν κοινό πεδίο συνεργατικών διαδρομών.

Η αυτοδιοίκηση αποτελεί αναφορική συνθήκη φυσικού και στρατηγικού μας εταίρου για  την υπεράσπιση και ανάπτυξη του δημόσιου και δημοκρατικού σχολείου και η συμβολή του Δήμου Πατρέων είναι ιδιαίτερη και καθοριστική.

Ακολούθησε ολιγόλεπτη επικοινωνία με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα
Πελετίδη που μας προσκάλεσε σε νέα συνάντηση άμεσα. Ευχαριστούμε
πολύ για τη στήριξη και τη φιλοξενία».
