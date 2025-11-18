Συνελήφθη 34χρονη «μανούλα» στις κλοπές: Είχε ρημάξει καταστήματα σε έξι περιοχές της Αττικής

Πάνω από 15 κλοπές, λεία άνω των 15.000 ευρώ και δράση σε όλη τη βόρεια και δυτική Αττική περιλαμβάνει ο φάκελος της 34χρονης που συνελήφθη στην Κηφισιά, λίγα λεπτά αφότου είχε ξαναχτυπήσει.

18 Νοέ. 2025 13:03
Pelop News

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε μια 34χρονη γυναίκα που είχε μετατρέψει τις κλοπές σε καθημερινό επάγγελμα, με τουλάχιστον 15 διαρρήξεις από καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης, ηλεκτρονικών ειδών και κινητής τηλεφωνίας, αποσπώντας λεία που ξεπερνούσε τις 15.000 ευρώ.

Η δράση της, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και απλώθηκε σε έξι περιοχές της Αττικής — Μαγούλα, Νέα Ερυθραία, Μέγαρα, Κηφισιά, Δάφνη και Άνοιξη. Συνελήφθη την περασμένη Τρίτη στην Κηφισιά, λίγο αφότου είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει ρούχα μεγάλης αξίας από γνωστό κατάστημα.

Κατά τη σύλληψή της, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν τσιμπίδα κοπής, κοπίδι, αντικλεπτικές συσκευές και μαγνητικό κλειδί απασφάλισης προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.

Η μέθοδος δράσης

Η 34χρονη εισερχόταν στα καταστήματα προσποιούμενη ενδιαφέρον για αγορά, ενώ στην πραγματικότητα έκρυβε τα προϊόντα κάτω από τα ρούχα της ή μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη τσάντα.

Η θρασύτητά της φαίνεται από το γεγονός πως έκλεψε δύο φορές από το ίδιο κατάστημα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούσε πολλαπλές κλοπές μέσα στην ίδια ημέρα, προκειμένου να αυξήσει τη λεία της.

Σε έρευνα στο όχημά της, εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, που αποδόθηκαν στους κατόχους τους.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ενώ όπως αποκαλύφθηκε, εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για τα ίδια αδικήματα.

