Συνελήφθη ο «δράκος» του Πειραιά – ΒΙΝΤΕΟ από τη δράση του

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από τη Δευτέρα ο 36χρονος αλλοδαπός που είχε γίνει ο φόβος των γυναικών στον Πειραιά και τον Κορυδαλλό. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει διαπράξει επτά σεξουαλικές επιθέσεις, έξι προσβολές γενετήσιας αξιοπρέπειας και μία απόπειρα βιασμού σε βάρος επτά γυναικών τους τελευταίους μήνες, ενώ βρισκόταν παράνομα στη χώρα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφεται η δράση του δράστη. Σε αυτό φαίνεται ο 36χρονος να πλησιάζει γυναίκες με επιθετικές διαθέσεις, να τις θωπεύει και σε μία περίπτωση να αποπειράται να βιάσει μια νεαρή γυναίκα στο κέντρο του Πειραιά, ενώ εκείνη περπατούσε νωρίς το πρωί.





Μία από τις γυναίκες που έπεσαν θύμα της επίθεσης περιέγραψε τη στιγμή τρόμου: «Ένιωσα δυο χέρια να με τραβάνε προς τα κάτω, στους γοφούς μου. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κάποια φίλη που έκανε πλάκα, αλλά όταν γύρισα, είδα έναν άγνωστο να με θωπεύει στο στήθος και τα οπίσθια. Φώναξα και εκείνος τράπηκε σε φυγή». Η ίδια κατάφερε να τον φωτογραφίσει με το κινητό της, παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό του.

Η αστυνομία αξιοποίησε επίσης υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής, που κατέγραψαν τη διαδρομή του δράστη. Συνδυάζοντας τα στοιχεία αυτά με τις μαρτυρίες των θυμάτων, οι αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον 36χρονο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα.

Η σύλληψη του δράστη φέρνει ανακούφιση στην τοπική κοινωνία, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης καταγραφής και κοινοποίησης στοιχείων από τα θύματα για την αποτελεσματική δράση των αρχών.

