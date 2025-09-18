ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Οι κτηνοτρόφοι σε αδιέξοδο – Η ευλογιά γονατίζει τη Δυτική Αχαΐα»

Σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο οδηγεί η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας. Όπως τονίζεται, μόνο στη Λακκόπετρα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 6.000 ζώα σε 60 κτηνοτροφικές μονάδες, με τις συνέπειες να πλήττουν ολόκληρη την αγροτοδιατροφική αλυσίδα: εμπόρους ζωοτροφών, κτηνιάτρους, τυροκομεία, κρεοπωλεία και την τοπική αγορά.

Το κόμμα υπογραμμίζει ότι ο εντοπισμός της νόσου έγινε με καθυστέρηση περίπου ενός μήνα και μόνο μετά από καταγγελία ιδιώτη κτηνιάτρου, ενώ τα μέτρα βιοασφάλειας επιβλήθηκαν αργοπορημένα και χωρίς επαρκείς ελέγχους. Παράλληλα, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες, αφήνοντας τους παραγωγούς ουσιαστικά ακάλυπτους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας σημειώνει ότι οι προτάσεις των κτηνοτρόφων για στοχευμένους εμβολιασμούς απορρίφθηκαν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, ενώ το υπομέτρο 5.2 για ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου χαρακτηρίζεται ανεφάρμοστο, λόγω των οικονομικών προϋποθέσεων που θέτει. «Σε οικονομικό αδιέξοδο δεν βρίσκονται μόνο όσοι έχουν κρούσματα, αλλά και όσοι δεν έχουν», αναφέρεται χαρακτηριστικά, καθώς αυξάνεται το κόστος εκτροφής, δυσχεραίνεται η διάθεση γάλακτος και κρέατος και αναστέλλονται προκαταβολές από τυροκομεία.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτείνει άμεσα μέτρα, μεταξύ των οποίων:

Ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στελέχωση και κινητές μονάδες.

Γρήγορη και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών.

Δημιουργία ειδικού Ταμείου Κρίσεων για ζωονόσους.

Αναθεώρηση του υπομέτρου 5.2 με κατάργηση της υποχρέωσης προκαταβολής.

Προγράμματα αναδιάρθρωσης και τεχνική βοήθεια για μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις.

«Η κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας δεν αντέχει άλλη αδιαφορία. Χρειάζονται άμεσα μέτρα, πριν βρεθούμε στη δραματική κατάσταση όπου ‘η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής πέθανε’», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



