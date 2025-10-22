ΣΥΡΙΖΑ: «Μια ώρα συνέντευξη για να αδειάσει τον Δένδια – και ούτε αυτό δεν κατάφερε ο Μητσοτάκης»

Με αιχμηρό σχόλιο απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ στη ραδιοφωνική συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εστιάζοντας στην απουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια από τη συζήτηση για την τροπολογία που αφορά τον χώρο του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

ΣΥΡΙΖΑ: «Μια ώρα συνέντευξη για να αδειάσει τον Δένδια - και ούτε αυτό δεν κατάφερε ο Μητσοτάκης»
22 Οκτ. 2025 11:45
Pelop News

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με δηκτικό τόνο, σχολίασε τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια «αδειάσματος» του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, η οποία τελικά δεν απέδωσε.

«Μια ολόκληρη ώρα ραδιοφωνικής συνέντευξης για να αδειάσει τον κ. Δένδια και ούτε αυτό δεν κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά η αξιωματική αντιπολίτευση, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την επίμαχη τροπολογία.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της απουσίας του Νίκου Δένδια από τη συζήτηση στη Βουλή σχετικά με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη προκάλεσε ποικίλα σχόλια, καθώς ακολούθησε και η δήλωση του ίδιου του υπουργού Άμυνας, με την οποία διαχώρισε τη θέση του.

Απαντώντας στις αιχμές, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίον είχα επικοινωνήσει και προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο. Την συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα περνάει και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε επίσης ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί να παρίστανται στη συζήτηση, υπογραμμίζοντας πως «και άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν χθες».

Αναφερόμενος στην ουσία της τροπολογίας, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι να υπάρξει μια «φρέσκια ματιά» για το πού ξεκινά και πού τελειώνει ο χώρος του Μνημείου, προκειμένου να προστατευθεί η ιστορική του σημασία. «Γιατί άλλωστε να μονοπωλεί το Μνημείο αυτό τη διαμαρτυρία;», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αναμένω πρόταση από το υπουργείο Άμυνας για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Σκοπός δεν είναι να προκαλέσουμε ή να σβήσουμε τα ονόματα. Όμως από εδώ και πέρα κανείς δεν θα μπορεί να γράψει ονόματα ή να καταλάβει τον χώρο».

Η κόντρα για την τροπολογία έχει προσλάβει πλέον έντονη πολιτική διάσταση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρεί να συνδέσει τη στάση του Νίκου Δένδια με ενδοκυβερνητικές διαφοροποιήσεις, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να κλείσει το θέμα, παρουσιάζοντας την υπόθεση ως ζήτημα «σεβασμού και τάξης» στον χώρο του Μνημείου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Πολυτέλεια γίνεται το κρέας: Οι Πατρινοί κρεοπώλες εκπέμπουν SOS για τις ραγδαίες ανατιμήσεις
13:55 Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για λήξη του πολέμου – Αμφιβολίες για τη στάση Πούτιν
13:53 Απειλές και «νύχτα τρόμου» για τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή: Υπό 24ωρη προστασία μετά το βίντεο εκδίκησης για τον Καντάφι
13:45 Πολιτιστική ανάσα στο κέντρο της Πάτρας: Ξεκινά η αποκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τι προβλέπεται
13:34 Ανδρουλάκης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας» πίσω από την παρακολούθησή μου
13:32 Προσωρινή βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας
13:29 Και ο καιρός τρελάθηκε: Από τις καταιγίδες στα… 30άρια – Ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο και νέα πτώση θερμοκρασίας μετά την 28η Οκτωβρίου
13:19 Σία Αναγνωστοπούλου στη Βουλή: «Επικίνδυνη εκτροπή – Η Κυβέρνηση τιμωρεί τη λαϊκή κυριαρχία και τον Πάνο Ρούτσι»
13:15 Αγρίνιο: Αποφυλακίστηκε η φερόμενη «αρχηγός» του κυκλώματος αναπηρικών επιδομάτων -Προϋπόθεση εγγυοδοσία 20.000€
13:07 Φοινικούντα: «Ο θείος μου δολοφονήθηκε για τα χρήματα» – Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ «δείχνει» οικονομικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
13:03 «Δεν τελείωσαν τα Τέμπη»: Η Καρυστιανού προαναγγέλλει νέο κοινωνικό κίνημα και επιστροφή στο Σύνταγμα
13:00 2ο Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Το σχέδιο ανάπτυξης Αχαΐας στην τελική ευθεία
12:58 Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος Ηράκλειος Άθλος 2025
12:55 Δείτε πότε παίζουν οι γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ στο Κύπελλο
12:55 Σερβιτόροι και DJ στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος
12:48 Μπακογιάννη στην Πάτρα: Στο επίκεντρο αρδευτικά έργα, ευλογιά, ΕΒΟ και κρουαζιέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 «Ασφυκτικά Όρια»: Ο Βαγγέλης Τσινιάς αποκαλύπτει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τον περιορισμό
12:44 Βαρδούσια Ορη: Περιπέτεια στη φύση, που να πάτε
12:36 Ο Ερμής φουλάρει για το τοπικό ντέρμπι
12:35 Ηράκλειο: Πατέρας και γιος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας: Μαχαίρωσαν δύο αδέρφια στις Μοίρες για κτηματικές διαφορές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ