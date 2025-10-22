ΣΥΡΙΖΑ: «Μια ώρα συνέντευξη για να αδειάσει τον Δένδια – και ούτε αυτό δεν κατάφερε ο Μητσοτάκης»

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με δηκτικό τόνο, σχολίασε τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια «αδειάσματος» του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, η οποία τελικά δεν απέδωσε.

«Μια ολόκληρη ώρα ραδιοφωνικής συνέντευξης για να αδειάσει τον κ. Δένδια και ούτε αυτό δεν κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά η αξιωματική αντιπολίτευση, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την επίμαχη τροπολογία.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της απουσίας του Νίκου Δένδια από τη συζήτηση στη Βουλή σχετικά με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη προκάλεσε ποικίλα σχόλια, καθώς ακολούθησε και η δήλωση του ίδιου του υπουργού Άμυνας, με την οποία διαχώρισε τη θέση του.

Απαντώντας στις αιχμές, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίον είχα επικοινωνήσει και προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο. Την συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα περνάει και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε επίσης ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί να παρίστανται στη συζήτηση, υπογραμμίζοντας πως «και άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέστησαν χθες».

Αναφερόμενος στην ουσία της τροπολογίας, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι να υπάρξει μια «φρέσκια ματιά» για το πού ξεκινά και πού τελειώνει ο χώρος του Μνημείου, προκειμένου να προστατευθεί η ιστορική του σημασία. «Γιατί άλλωστε να μονοπωλεί το Μνημείο αυτό τη διαμαρτυρία;», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αναμένω πρόταση από το υπουργείο Άμυνας για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Σκοπός δεν είναι να προκαλέσουμε ή να σβήσουμε τα ονόματα. Όμως από εδώ και πέρα κανείς δεν θα μπορεί να γράψει ονόματα ή να καταλάβει τον χώρο».

Η κόντρα για την τροπολογία έχει προσλάβει πλέον έντονη πολιτική διάσταση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να επιχειρεί να συνδέσει τη στάση του Νίκου Δένδια με ενδοκυβερνητικές διαφοροποιήσεις, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να κλείσει το θέμα, παρουσιάζοντας την υπόθεση ως ζήτημα «σεβασμού και τάξης» στον χώρο του Μνημείου.

