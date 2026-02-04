Τα διεθνή ΜΜΕ για τη ναυτική τραγωδία με μετανάστες στη Χίο

Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ η τραγωδία με μετανάστες, στη Χίο.

04 Φεβ. 2026 8:41
Pelop News

Τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα, μετέδωσαν τη ναυτικη τραγωδία με 15 νεκρούς μετανάστες μετά από σύγκρουση του ταχυπλόου σκάφους που μετέφερε μετανάστες, με το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το βράδυ της Τρίτης 3/02/2026, ανοικτά της Χίου.

Για πρόσκρουση και βύθιση του σκάφους των μεταναστών στη Χίο, η ανακοίνωση του Λιμενικού, 15 νεκροί ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Independent: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε σύγκρουση σκάφους με μετανάστες με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση μεταξύ ενός ταχύπλοου που μετέφερε μετανάστες και ενός περιπολικού σκάφους της ελληνικής ακτοφυλακής στα ανοικτά της Χίου, στο ανατολικό Αιγαίο, αργά την Τρίτη.

Μια σημαντική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο και δύτες, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην περιοχή.

Είκοσι τέσσερις μετανάστες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο στη Χίο.

Δύο αξιωματικοί του λιμενικού σώματος τραυματίστηκαν επίσης στο περιστατικό και διακομίστηκαν για ιατρική περίθαλψη. Ο πλήρης αριθμός των τραυματιών επιζώντων μεταξύ των μεταναστών παραμένει ασαφής.

Reuters: Δεκατέσσερις μετανάστες νεκροί στα ανοιχτά της Ελλάδας μετά από σύγκρουση σκάφους με την ακτοφυλακή

Δεκατέσσερις μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο Πέλαγος ανοιχτά της Ελλάδας την Τρίτη, αφού το σκάφος στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με σκάφος της ακτοφυλακής ανοιχτά της Χίου, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

Αξιωματούχος της ακτοφυλακής δήλωσε ότι εντόπισε ένα σκάφος που μετέφερε μετανάστες προς τη Χίο, η οποία βρίσκεται λίγα μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, και τους διέταξε να γυρίσουν πίσω.

«Οι λαθρέμποροι έκαναν ελιγμούς προς το σκάφος της ακτοφυλακής προκαλώντας σύγκρουση», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Associated Press: Σύγκρουση ταχύπλοου με μετανάστες και σκάφους της ελληνικής ακτοφυλακής με τουλάχιστον 14 νεκρούς

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ανθρώπους που εγκαταλείπουν τις συγκρούσεις και τη φτώχεια στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία. Τα θανατηφόρα ατυχήματα είναι συχνό φαινόμενο. Πολλοί επιχειρούν το σύντομο αλλά συχνά επικίνδυνο πέρασμα από τις τουρκικές ακτές προς τα κοντινά ελληνικά νησιά στο ανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, οι αυξημένες περιπολίες και οι καταγγελίες για επαναπροωθήσεις – συνοπτικές απελάσεις χωρίς να επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων ασύλου – από τις ελληνικές αρχές έχουν μειώσει τις απόπειρες διέλευσης.

Η Ελλάδα, μαζί με αρκετές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αυστηροποιήσει τους κανονισμούς της για τη μετανάστευση. Τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε το μεταναστευτικό της σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της απλοποίησης των απελάσεων και της αύξησης των κρατήσεων.

XINHUANET: Επείγον: Σύγκρουση μεταξύ ελληνικής ακτοφυλακής και διακινητών ανθρώπων κοντά στη Χίο με τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

ΑΘΗΝΑ, 3 Φεβρουαρίου (Xinhua) — Μια σύγκρουση το βράδυ της Τρίτης μεταξύ του Λιμενικού Σώματος και ενός σκάφους που φέρεται να διακινούσε ανθρώπους στα ανοιχτά της Χίου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων μεταναστών και πολλαπλούς τραυματισμούς

THE BOSTON GLOBE: Σύγκρουση ταχύπλοου με μετανάστες και σκάφους της Ελληνικής ακτοφυλακής με τουλάχιστον 14 νεκρούς

TORONTO STAR: Σύγκρουση ταχύπλοου με μετανάστες και σκάφους της ελληνικής ακτοφυλακής με τουλάχιστον 14 νεκρούς

ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα (AP) — Μια σύγκρουση μεταξύ ενός ταχύπλοου που μετέφερε μετανάστες και ενός περιπολικού σκάφους της ελληνικής ακτοφυλακής στα ανοικτά της Χίου, στο ανατολικό Αιγαίο, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ακτοφυλακής αργά την Τρίτη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετέχουν περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο και δύτες για πιθανούς αγνοούμενους.

BBC: Δεκατέσσερις μετανάστες νεκροί μετά από σύγκρουση με σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής

Τουλάχιστον 14 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν ταχύπλοο που τους μετέφερε συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στα ανοικτά των ακτών της Χίου αργά την Τρίτη. Οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι το ταχύπλοο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και ότι βρισκόταν σε εξέλιξη καταδίωξη τη στιγμή της σύγκρουσης στο Στενό της Χίου, κοντά στο χωριό Βροντάδες. Είκοσι τέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν, μερικοί από τους οποίους τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ άλλοι φέρεται να αγνοούνται ακόμη.

Η ακτοφυλακή δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τις ακριβείς συνθήκες γύρω από τη σύγκρουση.

