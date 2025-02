Ενδιαφέρουσες ειδήσεις και δράσεις περιλαμβάνουν τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα:

5.3.2025 | Τελετή Αναγόρευσης του Νικολάου Μ. Χριστοδουλάκη, Ομότιμου Καθηγητή Οικονομικής Ανάλυσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Ο Νικόλαος Μ. Χριστοδουλάκης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2025 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Σωτήριος Παπαϊωάννου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Εμμανουήλ Τζαγκαράκη. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Νικολάου Μ. Χριστοδουλάκη με τίτλο:

«Πώς η ποιότητα των θεσμών επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη: Μια συγκριτική ανάλυση για την Ελλάδα των Μνημονίων»

Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf).

«ΤΟ ΑΥΓΟ & Ο ΤΟΙΧΟΣ» Κοινωνική Επιθεώρηση | 23.2.25 | Βίλα Κόλλα -Θεατρικό Εργαστήρι ενηλίκων της Πολυφωνικής Η παράσταση συνδιοργανώνεται από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού.

Η επιθεώρηση «Το Αυγό & ο Τοίχος» με 43 άτομα (ηθοποιοί & μουσικοί) ενεργά επί σκηνής. Ο κωμικός λόγος, η σάτιρα, ο αναχρονισμός, η κοινωνική επικαιρότητα, η ζωντανή μουσική συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Τα καθημερινά ευτράπελα, που μας χαροποιούν, μας θυμώνουν, μας πεισμώνουν παίρνουν μορφή, συγκινούν και διασκεδάζουν τους θεατές μέσα από τη δυναμική ενός καθρέφτη, ενός ειδώλου, μιας ιδέας.

Φιλική συμμετοχή: Τρελοί & Αδέσποτοι με τη σκηνή της νέας ταυτότητας.

Αμφιθέατρο Κεντρικού Κτηρίου Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πρόσκληση Erasmus+ ΚΑ131 εξερχόμενης κινητικότητας φοιτητών για Σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2025-2026

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών: από όλους τους κύκλους Σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) με ενεργή φοιτητική ιδιότητα.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 18/02/2025 έως 04/03/2025 (ώρα Ελλάδος 23:59)

Περισσότερα:https://www.upatras.gr/prosklisi-erasmus-ka131-exerchomenis-kinitikotitas-foititon-gia-spoudes-akadimaikou-etous-2025-2026/

Διαφάνειες και βίντεο από την ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ στις 17/02/2025

Περισσότερα:https://www.upatras.gr/diafaneies-kai-vinteo-apo-tin-enimerotiki-ekdilosi-erasmus-stis-17-02-2025/

Σεμινάριο για την Κυκλική Οικονομία στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EurAdice, διοργανώνει Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 7 – 9 Μαρτίου 2025 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο. Το Σεμινάριο έχει στόχο να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς στις αρχές και αξίες της κυκλικής οικονομίας και, ειδικότερα, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, τον περιορισμό των αποβλήτων και την παραγωγή λιγότερων απορριμμάτων, καθώς και τη σχέση της με την Διαπολιτισμικότητα και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Η συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι δωρεάν

Εγγραφές: https://forms.gle/rqfPALvrnXXT6HZN6

26.2.25 | Διεπιστημονική τηλεδιάλεξη

Την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025, ώρα 6:00 μμ θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάλεξη με θέμα: «Redefining Multidimensional Data Analysis with Immersive Analytics Using Virtual Reality for the Human/Computer Interface and Human Decisions». Προσκεκλημένος ομιλητής: John Kalivas, Professor, Department of Chemistry, Idaho State University, Idaho, USA.

Περισσότερα:https://www.chem.upatras.gr/el/announces-el/dialekseis/5390-diepistemonike-teledialexe-redefining-multidimensional-data-analysis-with-immersive-analytics-using-virtual-reality-for-the-human-computer-interface-and-human-decisions.html

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στην αθλητική διοργάνωση της Πάτρας 3rd PATRAS HALF MARATHON 2025

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα συμμετέχει στην αθλητική διοργάνωση της Πάτρας “3rd PATRAS HALF MARATHON 2025” και συγκεκριμένα στην ομαδική συμμετοχή “Αγώνας δρόμου 5χλμ”, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Απριλίου 2025 και ώρα 11:15 π.μ. στην Πάτρα, με εκκίνηση την πλατεία Γεωργίου Α’.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα καλύψει το κόστος συμμετοχής των πρώτων 50 φοιτητών και φοιτητριών που θα εγγραφούν και έχει συμφωνήσει επίσης έκπτωση στο βασικό πακέτο εγγραφής των πρώτων 50 μελών του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών που θα συμμετάσχει. Επίσης, θα προσφέρει στους πρώτους 100 συμμετέχοντες (φοιτητές, φοιτήτριες και προσωπικό), συλλεκτικό t-shirt του Πανεπιστημίου Πατρών, ειδικά σχεδιασμένο για τον αγώνα αυτό.

Περισσότερα:https://www.upatras.gr/prokiryxi-symmetochis-panepistimiou-patron-ston-3rd-patras-half-marathon-2025-stis-6-apriliou-2025/

Εργαστήριο Ομαδικής Συμβουλευτικής

Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει εργαστήριο Ομαδικής Συμβουλευτικής από τις 4/3/2025 έως και 27/5/2025.

Το εργαστήριο έχει ως στόχο τη βιωματική διερεύνηση και τον αναστοχασμό των μελών της γύρω από την προσωπική τους πορεία, τη σημερινή τους ταυτότητα ως φοιτητές και τις δυναμικές που διαμορφώνουν τον εαυτό τους μέσα στον χρόνο και τον χώρο. Ο τρόπος που οι άνθρωποι συζητούν τα θέματα της ζωής τους φαίνεται να έχει σημαντικές επιδράσεις στον τρόπο που βιώνουν τη ζωή τους. Η ομάδα αυτή προσφέρει ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο αναστοχασμού της πορείας της ζωής σε τρεις διαστάσεις, παρελθόν- παρόν- μέλλον, για να συνδέονται τα μέλη μεταξύ τους, να μοιράζονται εμπειρίες και να επεξεργάζονται εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές, μέσα από μια βιωματική διαδικασία.

Η διάρκεια του συγκεκριμένου βιωματικού εργαστηρίου είναι 10 συναντήσεις των δύο ωρών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μέσω κλήρωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από Τετάρτη 19/2 έως και Τετάρτη 26/2 συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρουν στον ιστότοπο του ΚΕΨΥΣΥΠ: https://mentalcare.upatras.gr/2025/02/17/diorganosi-ergastiriou-viomatikis-d/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο 2610.969696

Cervantes Institute και Πανεπιστήμιο Πατρών – Νέος κύκλος διδασκαλίας της Ισπανικής γλώσσας – Eπίπεδο Α1

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας (https://atenas.cervantes.es/gr/default.shtm) και φέτος, και με έναν ακόμη νέο κύκλο σπουδών προσφέρουν τη δυνατότητα εκμάθησης της Ισπανικής γλώσσας σε αρχάριους φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου μας.

Το πρόγραμμα εκμάθησης περιλαμβάνει:

1,5 ώρες διαδικτυακού (online/teleconference) μαθήματος την εβδομάδα μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Ινστιτούτου Θερβάντες

1,5 ώρα εξάσκησης/εμπέδωσης με τη χρήση της πλατφόρμας αυτόνομης μάθησης (AVE platform) του Ινστιτούτου. (https://atenas.cervantes.es/gr/courses_spanish/ave_global_platform/ave_global_information.htm)

Τα μαθήματα είναι δωρεάν και θα διαρκέσουν 12 εβδομάδες συνολικά. Προσφέρονται απογευματινές ώρες (5 – 6.30 μμ) και θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Πέμπτη (οι μέρες και ώρες θα οριστικοποιηθούν με βάση τις ανάγκες των εγγεγραμμένων αλλά και τη διαθεσιμότητα του Ινστιτούτου). Αναμένεται να ξεκινήσουν τις προσεχείς εβδομάδες.

Ο αριθμός των θέσεων είναι πολύ περιορισμένος (60 θέσεις – 2 τμήματα των 30 ατόμων) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την εγγραφή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή εφόσον πραγματικά επιθυμούν να εντάξουν την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας στο πρόγραμμά τους και να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή, χρόνο και αφοσίωση.

Τα μαθήματα απευθύνονται κατά προτεραιότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές αλλά δικαίωμα εγγραφής έχει όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα. Σε περίπτωση που δε συμπληρωθούν οι θέσεις από προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, τις θέσεις θα λάβουν άλλα μέλη (μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό) του Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους αναλυτικά στην παρακάτω πλατφόρμα ως και την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKJjRALbhsmN325-GsbTPegb2y_SDi2bk-TkJBAnC18YeWUw/viewform?usp=header

Νέα ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης

Η νέα ιστοσελίδα του Εργαστηρίου μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να κλείνουν ραντεβού λειτουργεί στο σύνδεσμο:

https://electronmicroscopylab.upatras.gr/

Περιοδικό @UP – Τεύχος 21

Κυκλοφόρησε το 21ο τεύχος του περιοδικού του Πανεπιστημίου Πατρών. Μπορείτε να το διαβάσετε στον σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2025/02/@up21.pdf

Το περιοδικό είναι ανοιχτό σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στέλνουν τη συνεργασία στο newsletter@upatras.gr

Κυκλοφόρησε το μηνιαίο Alumni Newsletter για τον Φεβρουάριο 2025

Το μηνιαίο ενημερωτικό «Alumni Newsletter» κυκλοφόρησε ηλεκτρονικά για το μήνα Φεβρουάριο 2025. Στο θεματικό newsletter για τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Πατρών και όχι μόνο μπορείτε να εντοπίσετε ενδιαφέροντα θέματα που ενδεχομένως απασχολούν περισσότερο τους απόφοιτους του Ιδρύματος αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Το «Alumni Newsletter» Φεβρουαρίου μπορείτε να εξερευνήσετε στην ιστοσελίδα των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών στον ακόλουθο σύνδεσμο https://alumni.upatras.gr/alumni-newsletter-fevrouarios-2025/ αλλά και στην αντίστοιχη σελίδα των απόφοιτων στο κοινωνικό μέσο facebook.

Το πρόγραμμα BREAKS (Building Resilience through Equitable Active Kinaesthetic Sessions – Χτίζοντας ανθεκτικότητα μέσα από κιναισθητικά διαλείμματα για όλους) ξεκίνησε τις δράσεις του! Πρόκειται για ένα καινοτόμο διακρατικό έργο που ενισχύει τους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και την καλλιέργεια ενός υγιεινού τρόπου ζωής στη σχολική εκπαίδευση.

Το BREAKS ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ανάγκη για περισσότερη σωματική δραστηριότητα στο σχολικό περιβάλλον σε όλη την Ευρώπη. Στόχος του είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, προσφέροντάς τους γνώσεις, εργαλεία και πρακτικές για την ενσωμάτωση κινητικών διαλειμμάτων στην τάξη. Μέσα από το πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί θα κατανοήσουν τη σημασία και τον τρόπο εφαρμογής των κινητικών διαλειμμάτων και θα αποκτήσουν τα απαραίτητα μέσα, μεθοδολογίες και εργαλεία για την εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας.

Το BREAKS είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ Sport που θα υλοποιηθεί έως το τέλος του 2026. Επικεφαλής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ), με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Βασιλική Ρήγα. Στην κοινοπραξία του BREAKS συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο της Ρώμης (Universita Degli Studi di Roma Foro Italico), το Πανεπιστήμιο του Νις (Faculty of Sport and Physical Education University of Nis) και τρεις ΜΜΕ από την Κύπρο (INQUIRIUM NTD), τη Θεσσαλονίκη (Stimmuli of Social Change O.E.) και τη Γαλλία (Infinitivity Design Labs).

Απολογισμός αιμοδοσίας της εθελοντικής ομάδας αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής» |14.02.2025

Στις 14.2.24 η φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΛΕΒΑ ΖΩΗΣ μαζί με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων (Κ.Ε.ΔΗ.Π), το Πλήρωμα 60 και την αιμοδοσία 365 συνδιοργάνωσαν εθελοντική αιμοδοσία στην αγορά Αργύρη στο κέντρο της Πάτρας. Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα για προσφορά αίματος ήταν μεγάλη, καθώς προσήλθαν 70, εκ των οποίων οι 58 αιμοδότησαν. Την δράση αυτή ενίσχυσαν με την παρουσία τους και ο upfm, όπου πραγματοποίησε ζωντανή εκπομπή από τον χώρο της αιμοδοσίας, και η ομάδα will you marrow me, η οποία ενημέρωσε τους αιμοδότες για την δωρεά μυελού των οστών.

Η σημασία αυτής της αιμοδοσίας ήταν μεγάλη καθώς συνέδεσε τη γιορτινή διάθεση του καρναβαλιού με την προσφορά στον συνάνθρωπο, ενώ κατάφερε επίσης να φέρει την εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της Πάτρας και άτομα όλων των ηλικιών να συμμετέχουν σε αυτή.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα: http://www.confer.upatras.gr/events.php

