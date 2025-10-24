Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Και αυτή την εβδομάδα, το Πανεπιστήμιο Πατρών μας φέρνει σημαντικές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Συγκεκριμένα:

Τελετή Αναγόρευσης του Δρος Ευάγγελου Ευμορφόπουλου Κτηνίατρου – Τεχνολόγου Αλιευμάτων σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών | 05.11.2025 , 12:00

Ο Δρ Ευάγγελος Ευμορφόπουλος Κτηνίατρος – Τεχνολόγος Αλιευμάτων θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Θεοδώρου, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών επίσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Δρος Ευάγγελου Ευμορφόπουλου με τίτλο: «Γιατί HACCP–CCP;»

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση στην εκδήλωση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ

Διάκριση μελών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Eρευνητική επιτυχία του Εργαστηρίου Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας, μέσω της συμμετοχής του στη δημοσίευση ερευνητικής εργασίας σε περιοδικό ιδιαιτέρως υψηλού κύρους, το European Heart Journal (Impact Factor: 35.7), το οποίο κατατάσσεται στα τρία κορυφαία περιοδικά της θεματικής περιοχής Cardiac & Cardiovascular Systems σύμφωνα με το Journal Citation Reports κατά την τελευταία εξαετία.

Η ερευνητική ομάδα, αποτελούμενη από τον Επίκουρο Καθηγητή Γιάννη Βασιλόπουλο και τον Υποψήφιο Διδάκτορα Χαράλαμπο Αντωνάτο, συνεργάστηκε με επιστήμονες του Imperial College London (Ηνωμένο Βασίλειο) για τη διερεύνηση των αιτιωδών πρωτεϊνών που επηρεάζουν τη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση.

Η μελέτη ανέδειξε 248 αιτιώδεις πρωτεΐνες με σημαντικό ρόλο σε αναπτυξιακά και φλεγμονώδη μονοπάτια, ενώ η ανάλυση της συσχέτισής τους με την παθογένεση των καρδιαγγειακών νοσημάτων ανέδειξε τέσσερις πρωτεΐνες που εξηγούν έως και το 77% της μεταξύ τους συσχέτισης, καταδεικνύοντας νέους πιθανούς θεραπευτικούς στόχους.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/diakrisi-melon-tou-tmimatos-viologias/

Διάκριση του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Τ.Επ.Ε.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών τιμήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας eTwinning ITE (Initial Teacher Education) για Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, για το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025.

Παράλληλα, το Τμήμα αποτελεί τη μοναδική ελληνική υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Βραβείο eTwinning ITE 2025, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ανάμεσα σε 15 πανεπιστημιακά τμήματα από όλη την Ευρώπη. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. στον ευρωπαϊκό χώρο της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής καινοτομίας.

Η Εθνική Ετικέτα αποτελεί σημαντική αναγνώριση του έργου που υλοποιήθηκε από διδάσκοντες και φοιτητές/τριες του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. στο πλαίσιο της δράσης eTwinning ΙΤΕ, στους τομείς Curriculum Integration & Project Implementation, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Τμήματος για την σύγχρονη, ποιοτική και στοχευμένη εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών.

Χαρακτηριστικά στο πλαίσιο του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση IV: Η διδασκαλία των Μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών του Δημοτικού Σχολείου (ESW_408)» (διδάσκοντες: Χαρίκλεια Πίτσου, ΕΔΙΠ & Γεώργιος Γοροζίδης, ΕΕΠ) φοιτητές/τριες του τετάρτου έτους, υλοποίησαν το συνεργατικό έργο eTwinning ACES: Active Citizenship Education at School, σε συνεργασία με 2 Πανεπιστημιακά Τμήματα από Ιταλία και ένα από Ισπανία, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες που θα χρησιμοποιήσουν μελλοντικά στην εκπαιδευτική τους πράξη.

–https://etwinning.gr/news/general/1660-etwinning-ite-2025-etwinning-ite-2025

–https://www.esos.gr/arthra/95861/ethnikes-etiketes-etwinning-ite-2025-elliniki-ypopsifiotita-gia-eyropaiko-brabeio

Προκήρυξη υποτροφιών για το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ, ακαδημαϊκού έτους 2025-2026

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Ιατρικής) και του Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών χρηματοδοτεί τη μετακίνηση προπτυχιακών φοιτητών από το Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με σκοπό την έρευνα (research elective) και την κλινική άσκηση (clinical elective).

Για την υποβολή της αίτησης προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δουν την αναλυτική Προκήρυξη JH 2025-2026 και να υποβάλουν την αίτησή τους (JH_application_2025-2026) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο eprotocol@upatras.gr έως και την Παρασκευή 21η Νοεμβρίου 2025.

Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prokiryxi-ypotrofion-gia-to-panepistimio-johns-hopkins-ton-ipa-akadimaikou-etous-2025-2026/

Προκήρυξη Φοιτητικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 5Χ5 ακαδ. έτους 2025-2026

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο με τη συμβολή της Επιτροπής Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το 2025 το Φθινοπωρινό-Χειμερινό Φοιτητικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 5Χ5 στο γήπεδο με φυσικό χλοοτάπητα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη, Ρίο.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ( παιδιά 4 – 8 ετών)

Η ομάδα Robots@UP διευρύνει τις δράσεις της σχεδιάζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες με παιδιά ηλικίας από 4 έως 8 ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, και για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η Robots@UP Kids προτείνει δραστηριότητες Ρομποτικής, Προγραμματισμού και Τεχνητής Νοημοσύνης σε μικρές ομάδες παιδιών με την υποστήριξη εθελοντών φοιτητών και φοιτητριών.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα εθελοντών, μπορούν να στείλουν μήνυμα στην κ. Αναστασία Μισιρλή (amisirli@upatras.gr )

Για πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα και καταχώρηση στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε στην ακόλουθη φόρμα

https://www.surveymonkey.com/r/RobotsUPKids

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην Αναστασία Μισιρλή (amisirli@upatras.gr )

Ερευνητικό πείραμα στον τομέα της σεισμογεωδαισίας

Πείραμα προωθεί την έρευνα στον τομέα της σεισμογεωδαισίας στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας

Το τμήμα Γεωλογίας συντονίζοντας το έργο TRANSFORM² , με συμμετοχή του εργαστηρίου Σεισμολογίας, οργανώνει σε συνεργασία με το National Institute for Earth Physics (NIΕP – Ρουμανία), το Wrocław University of Environmental and Life Sciences (Πολωνία), το Italian National_Institute_of National Institute of Geophysics and Volcanology (INGV – Ιταλία) και το Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS – Ιταλία), πείραμα δοκιμής δορυφορικών γεωδαιτικών μετρήσεων για παρακολούθηση σεισμών σε πραγματικό χρόνο στη Τιμισοάρα της Ρουμανίας από τις 20 -25 Οκτωβρίου. Από το τμήμα μετέχουν ο συντονιστής του έργου επικ. καθ. Παναγιώτης Ηλίας και ο Διδ. Ανδρέας Καρακωνσταντής.

Με τη διεξαγωγή δοκιμών σε υψηλής τεχνολογίας χαμηλού κόστους όργανα, υπό παρόμοιες δυναμικές συνθήκες, το TRANSFORM2 επιδιώκει να θεσπίσει νέα πρότυπα για την ακρίβεια, τη διαλειτουργικότητα και τη βελτίωση του κόστους της σεισμικής παρακολούθησης, με γεωδαιτικά όργανα. Το πείραμα συνέβαλλε επίσης στους ευρύτερους στόχους της βελτίωσης της ανθεκτικότητας των υποδομών και της δημόσιας ασφάλειας, μέσω της καλύτερης κατανόησης του σεισμικού κινδύνου.

Linkedin του έργου TRANSFORM² με δυναμική ενημέρωση για το σχετικό πείραμα

Μεγάλο το ενδιαφέρον φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο καινοτόμο σεμινάριο του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας για την Υβριδική Εργασία

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στην Αίθουσα ΒΥΠ1 της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, το Σεμινάριο -Εργαστήριο: «Υβριδική εργασία: Σύγχρονες Δεξιότητες & Εργαλεία». Το σεμινάριο οργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας και το Εργαστήριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Καινοτομίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας» (ΟΠΣ 6018184) – Δράσης του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Οι συμμετέχοντες-τελειόφοιτοι φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών- είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα νέα μοντέλα υβριδικής εργασίας και να παρακολουθήσουν τις σύγχρονες διαδραστικές μεθόδους εκπαίδευσης στην πράξη. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συμμετείχαν σε ομαδικές ασκήσεις άσκησης ρόλων, αλλά και κατανόησης των προκλήσεων – πλεονεκτημάτων της υβριδικής εργασίας, αναζήτησης τρόπων ενίσχυσης της επικοινωνίας και συμπερίληψης σε ένα υβριδικό εργασιακό περιβάλλον, υπέβαλλαν και παρουσίασαν τις προτάσεις τους. Επιπλέον, τους δόθηκε η δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με νέες τεχνικές ψηφιακής ενσωμάτωσης, καθώς και για μεθόδους και πρακτικές κοινωνικής συνδεσιμότητας και ανταγωνιστικότητας στο σύγχρονο υβριδικό περιβάλλον εργασίας.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, Επικ. Καθηγητής κ. Παρασκευάς Γεωργίου εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του στην κεντρική εισηγήτρια κα. Δήμητρα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και στον προσκεκλημένο ομιλητή κ. Σπύρο Χέλμη, Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας Power Factors, των οποίων οι παρουσιάσεις προκαλέσαν το έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και ανέδειξαν τη σημασία των soft skills στην επαγγελματική πορεία των νέων.

Βασικό γνώρισμα της επιτυχίας του σεμιναρίου, δεν είναι άλλο από τον διαδραστικό του χαρακτήρα και τη διαρκή και ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων οι οποίοι δημιούργησαν ομάδες με μέλη από διαφορετικά αντικείμενα σπουδών, συνεργάστηκαν αποτελεσματικά και πέτυχαν τους στόχους των projects που τους ανατέθηκαν. Τέλος, το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας θέλει να ευχαριστήσει τον Προϊστάμενο της Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Δρ. Ιωάννη Τσάκωνα για την ευγενική φιλοξενία και υποστήριξη της διενέργειας του σεμιναρίου.

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας | 23.10.2025 – 26.10.2025 | Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

Για πρώτη φορά, μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές εταιρείες της χώρας, η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία (ΕΓΕ), ενώνει τις δυνάμεις της με την Ιατρική κοινότητα της Πάτρας, διοργανώνοντας το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας στην πόλη.

Το 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 23 έως τις 26 Οκτωβρίου 2025, φέρνοντας στην Πάτρα το επίκεντρο της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας στη γαστρεντερολογία.

Η Πάτρα, με το μακρύ της ακαδημαϊκό παρελθόν και τη ζωντανή επιστημονική κοινότητα, αναδεικνύεται φέτος σε επίκεντρο της γαστρεντερολογίας. To 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας της ΕΓΕ (Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία), το οποίο συγκεντρώνει διακεκριμένους επιστήμονες — ομιλητές και περισσότερους από 700 συνέδρους — σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με παράλληλες συνεδρίες, κλινικά φροντιστήρια, κλινικά εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια, και εργαστήρια hands-on / workshops, καλύπτοντας όλο το εύρος της σύγχρονης γαστρεντερολογίας — από την ενδοσκόπηση ως τη νεότερη φαρμακολογία και τις βιολογικές θεραπείες.

Παράλληλα, το Συνέδριο ανοίγει τη γνώση προς την κοινωνία, διοργανώνοντας στην Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου μια τετραήμερη ενημερωτική δράση για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, με γιατρούς και νοσηλευτές της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ να βρίσκονται καθημερινά στον χώρο (11:00–13:00 & 18:00–20:00), προσφέροντας ενημέρωση, συμβουλές και προσωπική καθοδήγηση στο κοινό. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δράσης της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας με κεντρικό μήνυμα «Μην το αφήνεις στην τύχη – Ο καρκίνος του παχέος εντέρου προλαμβάνεται», θα λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένο κιόσκι ενημέρωσης. Από το κιόσκι θα μοιράζονται ενημερωτικά φυλλάδια στο κοινό, ενώ λεωφορεία της πόλης θα μεταφέρουν το μήνυμα της πρόληψης μέσα από ειδική εξωτερική σήμανση.

Παράλληλα, ενημερωτικά βίντεο θα προβάλλονται, δίνοντας με τον δικό τους τρόπο το μήνυμα της έγκαιρης πρόληψης και της σημασίας του τακτικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΓΕ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ενίσχυση της πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας κας Κωνσταντίνας Παρασκευά και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγητή Γαστρεντερολογίας κο Κωνσταντίνο Θωμόπουλο, Διευθυντή της Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ. Η συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο ισόγειο.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στους παρακάτω συνδέσμους: www.hsg.gr

www.hsgcongress2025.gr

Βραδιές Μουσείου: «Συνομιλώντας με τα Ζώα»

Πρώτη Συζήτηση: «Αγαπητό μου Ημερολόγιο…!» Ανακαλύπτοντας τη φύση μέσα από το σχέδιο και την παρατήρηση | 14.11.2025 , 17:00

Το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Πατρών σας προσκαλεί στις: Βραδιές Μουσείου: «Συνομιλώντας με τα Ζώα».

Μια σειρά συζητήσεων για τα ζώα, τη φύση και τον άνθρωπο, που θα γίνουν από το Νοέμβριο του 2025 έως το Μάιο του 2026.

Πού; Στο Ζωολογικό Μουσείο, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πότε; Μια Παρασκευή το μήνα, το απόγευμα

Για ποιόν; Για όλους! Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό.

Ελάτε να συζητήσουμε, να μάθουμε και να εμπνευστούμε από τον κόσμο των ζώων.

Οι Βραδιές Μουσείου υπόσχονται ζωντανό διάλογο, έμπνευση και επαφή με τη φύση μέσα από τον φακό της επιστήμης και ενίοτε της τέχνης, καθώς και μια ευκαιρία να περιηγηθείτε στο Ζωολογικό Μουσείο.

Πρώτη Συζήτηση: «Αγαπητό μου Ημερολόγιο…!» Ανακαλύπτοντας τη φύση μέσα από το σχέδιο και την παρατήρηση

Ημερομηνία: Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025

Ώρα: 17:00

Στην εποχή του smartphone και του internet, οι περισσότεροι ζούμε απομακρυσμένοι από τη φύση. Πώς θα άλλαζε η σχέση μας μαζί της, αν κάθε μέρα αφιερώναμε λίγα λεπτά στο φυσικό κόσμο, παρατηρώντας ή σχεδιάζοντας;

Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τι είναι το «ημερολόγιο παρατήρησης της φύσης» και να μιλήσουμε για το πώς η προσεκτική παρατήρηση μας γεμίζει με όμορφες εμπειρίες, αλλά μπορεί να μας κάνει και καλύτερους επιστήμονες.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα των Βραδιών Μουσείου, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Ζωολογικού Μουσείου: http://zmup.upatras.gr/el

2ος Μαθητικός διαγωνισμός με θέμα: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛIΕΡΓΕΙΑ: νερό και φαντασία σε δράση» | 28.11.2025 , 09:00 – 13:00

Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των σχολικών μονάδων (Γυμνασίων και Λυκείων) στο πλαίσιο εορτασμού της «7ης Ημέρας Υδατοκαλλιέργειας» ή όπως έχει χαρακτηριστεί παγκοσμίως «Ημέρα του Αγίου Ανδρέα».

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία και δηλώσεις συμμετοχής όπως και λοιπές χρήσιμες διευκρινίσεις μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://asfa.upatras.gr/?p=9788

Οκτώβρης 1940, του Γιάννη Ρίτσου

Ανοίγουν τα παράθυρα

κι όσοι μένουν χαιρετούν αυτούς που φεύγουν

και φεύγουν όλοι.

Γέμισαν οι πόλεις τύμπανα και σημαίες.

Ορθή η αυγή σημαιοστολίζει τα όνειρά μας

κι η Ελλάδα λάμπει μες στα φώτα των ονείρων μας .

Ο ήλιος πλυμένος

με το καθάριο πρόσωπο στραμμένο στον άνθρωπο,

χαιρετάει τους δρόμους που τραβούν στη μάχη.

Αυτοκίνητα περνούν γεμάτα πλήθος.

Αποχαιρετιούνται στις πόρτες και γελάνε

ύστερα ακούγονται τ’ άρβυλα στην άσφαλτο,

το μεγάλο τραγούδι των αντρίκιων βημάτων

που μακραίνει και σβήνει στο βάθος του δρόμου,

ως το βραδινό σταθμό με τα χαμηλωμένα φώτα.

Εκεί τα τρένα περιμένουνε

σφυρίζουν για λίγο έξω από την πόλη,

ακούγονται οι αποχαιρετιστήριοι πυροβολισμοί

κι ύστερα όλα σωπαίνουν και περιμένουν.

Διαβάζουμε τα τελευταία παραρτήματα:

Νικούμε. Νικούμε.

Πάντα νικάει το δίκιο!

Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος.

Μια μέρα η λευτεριά θα νικήσει τον πόλεμο.

Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα.”

“Ενόψει της εορτής της 28ης Οκτωβρίου,

της ημέρας που η Ελλάδα υπερασπίστηκε την ελευθερία της,

ευχόμαστε σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα χρόνια πολλά

και να συνεχίσουμε όλοι μαζί να πορευόμαστε με το ίδιο πνεύμα ενότητας και αφοσίωσης

στις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας.”

