Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Πολλά και ενδιαφέροντα νέα μας έρχονται και αυτή την εβδομάδα από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Συγκεκριμένα:

Τελετή Αναγόρευσης της Paola Maria Minucci, Καθηγήτριας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Sapienza Università di Roma, Kριτικού και Mεταφράστριας σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών | 12.11.2025 , 18:00

Η Paola Maria Minucci, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Sapienza Università di Roma, Kριτικός και Mεταφράστρια θα αναγορευθεί Επίτιμη Διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα της τιμώμενης θα παρουσιάσει η Καθηγήτρια Κατερίνα Ε. Κωστίου, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση της τιμώμενης σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Ιωάννη Π. Παπαθεοδώρου. Η περιένδυση της τιμώμενης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία της Paola Maria Minucci “Η ιδιωτική οδός του Οδυσσέα Ελύτη”.

Περισσότερα: εδώ

Συνέδριο Language_Tech Patras 2025 | 14-16.11.2025

Η ειδίκευση Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνει στην Πάτρα, στις 14-16 Νοεμβρίου 2025 το φετινό “Language_Tech Patras 2025” ένα τριήμερο φόρουμ για τη μετάφραση, τις γλωσσικές τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εγγραφή (ισχύει ειδική τιμή για φοιτητές/ριες) και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.reason.gr/language_tech-patras-2025-en/

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων σπουδών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025 | Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες

Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

• Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών: 18,19,20 Νοεμβρίου 2025

• Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων: 1,2,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19 Δεκεμβρίου 2025

Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσιών (pdf)

Οδηγίες Ορκωμοσίας – Χρήσιμες Πληροφορίες (pdf)

Τα νέα της εβδομάδας που ολοκληρώνεται

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας | 06-09.11.2025

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας πραγματοποιείται από 6 – 9 Νοεμβρίου 2025, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Τομέας Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών) και τον Κλάδο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ). Στον παρακάτω σύνδεσμο βρείτε το επιστημονικό πρόγραμμα:

https://www.conftool.com/counselingpsychology2025/sessions.php

25ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ» | 07-08.11.2025

Το 25ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ» θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2025, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (έναρξη: Παρασκευή, 7/11/25, ώρα: 9.00 π.μ.). Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, της Εταιρείας Ογκολόγων- Παθολόγων Ελλάδας, του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, σε συνεργασία με το ΟΛΥΜΠΙΟ-Γενική Κλινική Πάτρας.

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/exelixeis-stin-ogkologia-07-08-11-2025/

Ημερίδα με τίτλο: «Ερευνητικές Σεισμολογικές Υποδομές Νέας Γενιάς: Συνδέοντας την Έρευνα, την Πολιτική Προστασία και την Καινοτομία» | 07.11.2025 , 09:00

07/11/2025, 09:00 π.μ. -Αμφιθέατρο Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών / Νέα Εθνική Οδός Πάτρα – Αθήνα 38-40, 26442

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σας προσκαλεί στη πρώτη ημερίδα του έργου TRANSFORM², το οποίο συντονίζει το Τμήμα Γεωλογίας, με τίτλο: «Ερευνητικές Σεισμολογικές Υποδομές Νέας Γενιάς: Συνδέοντας την Έρευνα, την Πολιτική Προστασία και την Καινοτομία», υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περισσότερα: https://www.transform2-project.eu/first-dialogue-forum-gr/

Διάκριση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής

Ο Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής κ. Αθανάσιο Α. Αργυρίου ανάλαβε καθήκοντα ως Deputy Editor στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό International Journal of Climatology (Q1, Scimago) της Royal Meteorological Society https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/journal/10970088 ) , που εκδίδεται από τη Wiley και καλύπτει όλο το φάσμα της κλιματολογικής έρευνας. Η τιμητική αυτή θέση αναγνωρίζει την ουσιαστική συνεισφορά του κ. Αργυρίου στην κλιματολογία, αλλά και την συντακτική του εμπειρία, ενώ ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή προβολή και απήχηση του Τμήματος Φυσικής και της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ερευνητικό έργο του Καθηγητή Α. Αργυρίου επικεντρώνεται στις εφαρμογές και στην κλιματολογία των σταθερών ισοτόπων στον υετό και στους ατμοσφαιρικούς υδρατμούς, στον ποιοτικό έλεγχο και την ομογενοποίηση μετεωρολογικών σειρών, καθώς και σε γεωστατιστικές εφαρμογές.

Σημαντική διάκριση της iGEM Patras

Η ομάδα Patras Medicine https://2025.igem.wiki/patras-med/ συμμετείχε στον διαγωνισμό με τους κάτωθι φοιτητές του ΠΠ:

Αγγελική Αλεξοπούλου

Αρετή Δανελάτου

Ειρήνη Διαλυνάκη

Ζωή Ανδριάνα Δίπλα

Βαλεντίνα Θεοδώρα Ντεντιάεβα

Ιωάννης Μπαλάσης

Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

Λυδία Ρέππα

Ελένη Ροντογιάννη

Σμαραγδή Τετράδη

Η ομάδα συμμετείχε στον εν λόγω διαγωνισμό με την πρόταση “Morphe”, προτείνοντας μια καινοτόμα στοχευμένη γονιδιακή θεραπεία για την παχυσαρκία, που αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιομεταβολικές παθήσεις και άλλες επιπλοκές της σύγχρονης υγείας και έλαβε τις κάτωθι διακρίσεις:

AWARDS & SPECIAL PRIZES

-TOP 10

-Best Therapeutics Project, Undergrad

MEDAL

-Gold Medal

NOMINATIONS

-Best New Composite Part, Undergrad

-Best Presentation, Undergrad

-Best Wiki, Undergrad

-Best Sustainable Development Impact, Undergrad

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/simantiki-diakrisi-tis-igem-patras-2/

Ολοκλήρωση του προγράμματος MAGNET (Erasmus + CBHE)

Με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΔΙΜΑ (Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης) στις (30/10-1/11) ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MAGNET (Monitoring, Assessment, Guidance, Networking & Education for University Pedagogy in the Western Balkans ERASMUS+ CBHE Project No. 101083006). Στη συνάντηση συμμετείχαν τα δώδεκα πανεπιστήμια των Δυτικών Βαλκανίων που έχουν συγκροτήσει το Βαλκανικό Δίκτυο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής – BALKANETUP, στόχος του οποίου είναι η αναβάθμιση της διδασκαλίας και η προώθηση της ποιότητας στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Την πρώτη ημέρα των εργασιών πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ημερίδα για τις νέες τάσεις στην πανεπιστημιακή διδασκαλία, την οποία χαιρέτισαν ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής Ι. Βενέτης και η Αντιπρύτανις του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (επικεφαλής φορέας του MAGNET) καθηγήτρια Μαριρένα Γρηγορίου. Στην ημερίδα συμμετείχαν με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως περίπου 100 συμμετέχοντες/ουσες από δεκαπέντε χώρες. Στη συνάντηση, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να παραταθεί η θητεία της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής (Steering Committee) του BALKANETUP, στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών, και να καθιερωθεί συνάντηση όλων των μελών του Δικτύου δύο φορές τον χρόνο.

Eκδήλωση παρουσίασης της Τριμερούς Συνεργασίας μεταξύ του ΠΜΣ «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, της Deloitte Ελλάδος και του ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 η εκδήλωση παρουσίασης της Τριμερούς Συνεργασίας μεταξύ του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, της Deloitte Ελλάδος και του ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Αίθουσα Ι.10–Ι.11), σε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας το κοινό όραμα των τριών φορέων για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επαγγελματική πράξη. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εκπρόσωποι του ACCA και της Deloitte Ελλάδος ανέδειξαν τις προοπτικές της επαγγελματικής εξέλιξης και πιστοποίησης που προσφέρει η συνεργασία, ενώ ο Διευθυντής του ΠΜΣ, Αν. Καθ. Ελευθέριος Αγγελόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της πρακτικής εμπειρίας και της διεθνούς αναγνώρισης για τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Προγράμματος. Η τριμερής αυτή συνεργασία δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής πιστοποίησης, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πολύτιμα εφόδια για την πορεία τους στον χώρο της λογιστικής, της ελεγκτικής και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Το ΠΜΣ «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Πατρών, η Deloitte Ελλάδος και το ACCA εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες σε όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης.

Η Ernst & Young (Ελλάς) στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Τμήμα ΔΕΤ Πανεπιστημίου Πατρών , με προσκεκλημένους εκπροσώπους της Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., μίας από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαικών Θεμάτων και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής Ι Βενέτης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της σύνδεσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες δράσεις ενισχύουν τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Οι εκπρόσωποι της Ernst & Young (Ελλάς) παρουσίασαν στους φοιτητές τις πολυδιάστατες επαγγελματικές προοπτικές, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης, καθώς και τις ευκαιρίες εξέλιξης και συνεργασίας που προσφέρει ο οργανισμός σε νέους πτυχιούχους και τελειόφοιτους. Μέσα από παραδείγματα και προσωπικές εμπειρίες, ανέδειξαν την αξία των δεξιοτήτων, της ομαδικότητας και της συνεχούς μάθησης στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον.

Η εκδήλωση έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση, κατά την οποία οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν χρήσιμες συμβουλές για την επαγγελματική τους πορεία, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον τους για τον χώρο των οικονομικών, ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον των φοιτητών ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών που φέρνουν κοντά τον ακαδημαϊκό χώρο με ηγετικές εταιρείες της αγοράς, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες και ευκαιρίες απασχόλησης.

Πηγή: esos.gr

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Θερινού Σχολείου Harvard στην Ελλάδα το 2025: οι δύο υπότροφοι του Πανεπιστημίου Πατρών περιγράφουν την εμπειρία τους

Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΕΣ με το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγούνται δύο υποτροφίες, μία από το κάθε ένα από τα δύο συμβαλλόμενα ιδρύματα, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συμμετοχή δύο φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου Harvard στην Ελλάδα.

Παναγιώτα Μανέτα: «Μια αληθινή ευκαιρία να διευρύνω τους ορίζοντές μου»

Άννα Σιμωνίδη: «Η αρχή ενός νέου τρόπου να σκέφτομαι, να βλέπω και να ακούω τον κόσμο»

Περισσότερα: https://el.greece.chs.harvard.edu/news/summer-school-2025-meet-panagiota-and-anna

Χρήσιμες πληροφορίες και ανακοινώσεις

Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων στέγασης πρωτοετών φοιτητών από μεταγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στέγασης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2025- 2026 , παρατείνεται έως και 17/11/2025 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα https://stegasi.upatras.gr . Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Oδηγός για την ψηφιακή μας ασφάλεια

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών, λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή πραγματικότητα της εποχής μας και ακολουθώντας τη σχετική νομοθεσία, όρισε την Ομάδα Υποστήριξης Συστημάτων Ασφαλείας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ομάδα απαρτίζεται από στελέχη Πληροφορικής από όλες τις Υπηρεσίες και Τμήματα του Πανεπιστημίου, καλύπτοντας όλο το φάσμα γνώσεων και εξειδικεύσεων που απαιτούνται για την επιτυχή εξυπηρέτηση της αποστολής της, η οποία περιλαμβάνει την ενημέρωση και την εκπαίδευση όλων των χρηστών του σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν την κυβερνοασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται. Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε:

βασικές οδηγίες για την ψηφιακή μας ασφάλεια.

οδηγό ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας και αποτροπής λυτρισμικών επιθέσεων (ransomware) για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που συνέταξε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Ο οδηγός αυτός απευθύνεται πρωτίστως σε διαχειριστές συστημάτων και υπηρεσιών, όμως περιέχει πολύτιμες συμβουλές και για τους τελικούς χρήστες.

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Περισσότερα: http://www.confer.upatras.gr/events.php

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



