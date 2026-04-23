Τα Στενά: ο Μεγάλος Στρατηγός

Η παγκόσμια ιστορία δεν γράφεται στα παλάτια, αλλά στις στενωπούς. Τώρα το κυρίαρχό μας θέμα είναι τα Στενά του Ορμούζ. Πολύ ωραία. Για να δούμε όμως και άλλα «στενά», τα οποία δεν ήταν ακριβώς το ίδιο, αλλά προκάλεσαν παγκόσμιες εντάσεις και διαμόρφωσαν εκ νέου το παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Εάν η γεωγραφία ήταν θεατρικός θίασος, τα Στενά θα ήταν οι πρωταγωνιστές. Το Σουέζ είναι ο ακούραστος έμπορος, ο Παναμάς ο ορθολογιστής μηχανικός, τα Δαρδανέλια ο άγρυπνος φρουρός. Και το Ορμούζ; Το Ορμούζ είναι ο παγκόσμιος εκβιαστής, ο οποίος κρατά το χέρι στη βάνα της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν μένουμε πίσω ως περιοχή Ελληνικού ενδιαφέροντος και σε άλλες μορφολογικές ιδιαιτερότητες. Τα Δαρδανέλια, ο Βόσπορος, το Ρίο-Αντίρριο με τα κάστρα του ένθεν κι ένθεν και αμέσως αντιλαμβανόμαστε πως εάν δεν υπήρχαν ακριβώς αυτές οι φυσικές μορφολογίες η ιστορία θα είχε ακολουθήσει εντελώς διαφορετική πορεία.

Οπως ο υαλοκαθαριστήρας υπενθυμίζει στον οδηγό μίας Ferrari ότι η βροχή παραμένει ανώτερη από την αεροδυναμική, αντιστοίχως και τα Στενά υπενθυμίζουν στις υπερδυνάμεις ότι η ύλη παραμένει ανώτερη από την ψηφιακή ισχύ.

Κάπως ανάλογα ισχύουν για αυτές τις στενώσεις γης ή θαλασσών. Οι μεταφορές όπως διεξάγονται αναγκαστικά υποκύπτουν σε αυτούς τους περιορισμούς. Σκεφτείτε τώρα εάν το πετρέλαιο ή τα εμπορευματοκιβώτια ήταν δυνατόν να μεταφέρονταν από τις περιοχές παραγωγής τους ας υποθέσουμε εναέρια. Σκεφτείτε αγωγούς στον αέρα. Τότε όμως και πάλι αυτοί οι αγωγοί θα διέσχιζαν τους αιθέρες επάνω, ωστόσο, από άλλα κράτη.

Και τότε αντί για στενά θα είχαμε θέματα με εναέριους χώρους.

Ή τα πλοία, όπως τα γνωρίζουμε, να είχαν πτητική ικανότητα. Αλλά τότε δεν θα ήταν πλοία αλλά κάτι διαφορετικό. Αφησα σκοπίμως τη φαντασία μας να καλπάσει, διότι τελικά η ύλη καθορίζει τις επιλογές και δυνατότητές μας. Ούτε και τα κάστρα στο Ρίο και Αντίρριο έχουν πλέον τη σημασία του παρελθόντος. Αλλά για να διασχίσεις το στενό χρειάζεσαι είτε πορθμείο είτε μία γέφυρα.

Οπως τα πλοία περνούν από στενά, ανάλογα και οι ιδέες περνούν από τα δικά τους περάσματα. Κάθε εποχή έχει το Ορμούζ της—ένα σημείο όπου όλα στενεύουν πριν ανοίξουν ξανά.

Ο μεγάλος στρατηγός θα παραμείνει αήττητος όσο η ανθρωπότητα παραμένει προσκολλημένη στα ορυκτά καύσιμα. Την ημέρα που η ενέργεια θα πάψει να έχει ανάγκη τη διέλευση, ο στρατηγός θα βγει στη σύνταξη. Και τα στενά, από ρυθμιστές της μοίρας μας, θα επιστρέψουν στην αθωότητά τους: θα γίνουν και πάλι, απλώς, τοπίο.

* O Τεύκρος Επ. Σακελλαρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός – κινηματογραφικός παραγωγός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



