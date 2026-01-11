Τα «υγιεινά» τρόφιμα που μπορούν να σαμποτάρουν τη δίαιτα – Πού κρύβονται οι παγίδες

Κάθε Ιανουάριο, η πίεση για «επιστροφή στη φόρμα» οδηγεί εκατομμύρια ανθρώπους σε ριζικές αλλαγές διατροφής, με τα ράφια των σούπερ μάρκετ να γεμίζουν προϊόντα που φέρουν ετικέτες όπως «χαμηλά λιπαρά», «χωρίς ζάχαρη», «υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη» ή «πλούσια σε φυτικές ίνες». Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και τρόφιμα με υγιεινό προφίλ μπορεί, αν καταναλωθούν ανεξέλεγκτα, να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Όπως επισημαίνουν, πολλά από αυτά βασίζονται στο λεγόμενο health halo – την πρακτική κατά την οποία ένα προϊόν προβάλλεται ως υγιεινό επειδή είναι «χαμηλό» σε ένα συστατικό, χωρίς να αναδεικνύεται η υψηλή περιεκτικότητά του σε ζάχαρη, πρόσθετα ή κορεσμένα λιπαρά.

Την ίδια στιγμή, ακόμη και ολόκληρα, μη επεξεργασμένα τρόφιμα, αν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες, μπορούν να μετατραπούν σε «βόμβες» θερμίδων, ξεπερνώντας εύκολα τις ημερήσιες συστάσεις.

Τι δείχνουν οι οδηγίες

Σύμφωνα με το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS), οι άνδρες δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 2.500 θερμίδες και τα 95 γραμμάρια λίπους ημερησίως, ενώ για τις γυναίκες το όριο είναι 2.000 θερμίδες και 70 γραμμάρια λίπους. Για όλους τους ενήλικες, η ζάχαρη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 γραμμάρια και το αλάτι τα 6 γραμμάρια την ημέρα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η διατροφολόγος Λίλι Σάουτερ επισημαίνει μια σειρά από τρόφιμα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Τα «ύποπτα» υγιεινά τρόφιμα

Μπάρες πρωτεΐνης:

Αρκετές περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και πρόσθετων. Προϊόν με πάνω από 22,5 γρ. ζάχαρης ανά 100 γρ. θεωρείται υψηλό σε ζάχαρη. Η ανάγνωση της ετικέτας είναι απαραίτητη.

Ψητά λαχανικά-ρίζες:

Παντζάρια, καρότα και γλυκοπατάτες συμπυκνώνουν τα φυσικά τους σάκχαρα στο ψήσιμο. Η προσθήκη μελιού ή βουτύρου εκτοξεύει τις θερμίδες.

Γιαούρτι «ελληνικού τύπου»:

Συχνά έχει λιγότερη πρωτεΐνη από το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι και διαφορετική διαδικασία παραγωγής.

Ελιές:

Μια μικρή μερίδα μπορεί να περιέχει έως και 1,2 γρ. αλάτι. Συνιστώνται 5–10 ελιές και καλό ξέβγαλμα από την άλμη.

Μούσλι:

Πολλά περιέχουν αποξηραμένα φρούτα ή σοκολάτα, αυξάνοντας ζάχαρη και λιπαρά. Ιδανικά κάτω από 5 γρ. ζάχαρης ανά 100 γρ.

Αποξηραμένα φρούτα:

Συμπυκνωμένη πηγή ζάχαρης. Η συνιστώμενη ποσότητα δεν ξεπερνά τα 30 γρ.

Χούμους:

Υγιεινό, αλλά θερμιδικά πυκνό λόγω ελαιόλαδου και ταχινιού. Έως 2–3 κουταλιές ανά μερίδα.

Πράσινοι χυμοί:

Συχνά έχουν πολλά «ελεύθερα σάκχαρα» και λίγες φυτικές ίνες. Προτιμώνται smoothies με ολόκληρα φρούτα.

Matcha latte:

Στις εκδοχές καφέ μπορεί να φτάσει τις 220 θερμίδες και τα 29 γρ. ζάχαρης. Η άγλυκη εκδοχή είναι σαφώς καλύτερη επιλογή.

Αναψυκτικά χωρίς θερμίδες:

Τα τεχνητά γλυκαντικά ενδέχεται να επηρεάζουν το μικροβίωμα. Προτείνεται μέτρο.

Σάλτσες σαλάτας:

Ακόμη και οι βινεγκρέτ συχνά κρύβουν ζάχαρη. Ιδανικά 1–2 κουταλιές ή σπιτικές εκδοχές.

Το συμπέρασμα των ειδικών

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι το κλειδί δεν είναι η πλήρης αποφυγή αυτών των τροφίμων, αλλά ο έλεγχος της ποσότητας και η σωστή ενημέρωση. Η «υγιεινή διατροφή» μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε διατροφική παγίδα, αν δεν συνοδεύεται από γνώση και μέτρο.

