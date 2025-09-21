Τάκης Θεοδωρικάκος: Φραγμός στην αισχροκέρδεια, γκάζι στην ανάπτυξη

«Η διαφάνεια κι η λογοδοσία αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας και στηρίζονται από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών» τονίζει ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Τάκης Θεοδωρικάκος: Φραγμός στην αισχροκέρδεια, γκάζι στην ανάπτυξη
21 Σεπ. 2025 13:44
Pelop News

Με αφορμή τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της MRB, που καταγράφει ισχυρή στήριξη των πολιτών στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών και τον έλεγχο της αγοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη λογοδοσία στο δημόσιο χρήμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η διαφάνεια κι η λογοδοσία αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας και στηρίζονται από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Αυτές οι αρχές χαρακτηρίζουν την δημιουργία νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή καθώς και την επανάκτηση των χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν.

Αυτή η αποδοχή μας δίνει δύναμη και μας δεσμεύει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας, για την ακόμα πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και της αισχροκέρδειας, αλλά και για να επιστρέψουμε στην κοινωνία τα χρήματα που έχουν δοθεί, με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και ανάπτυξη για όλους σε όλη την Ελλάδα.».
