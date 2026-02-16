Τάνια Τσανακλίδου: Στο νοσοκομείο μετά από έντονους πόνους – Ακυρώθηκαν παραστάσεις

Εκτάκτως στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Τάνια Τσανακλίδου μετά από έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης, με την ίδια να εμφανίζεται καθησυχαστική για την κατάσταση της υγείας της.

Τάνια Τσανακλίδου: Στο νοσοκομείο μετά από έντονους πόνους – Ακυρώθηκαν παραστάσεις
16 Φεβ. 2026 12:33
Pelop News

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/2) η Τάνια Τσανακλίδου, ύστερα από έντονους πόνους που ένιωσε ενώ συμμετείχε στην παράσταση «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» στο θέατρο Ακροπόλ.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός είχε εμφανιστεί επί σκηνής παρά την αδιαθεσία της, ακόμη και υποβασταζόμενη, προκειμένου να μη διακοπεί η παράσταση. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.

Οι ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Όπως ανέφερε η ίδια σε τηλεοπτική της δήλωση, οι πόνοι συνδέονται με παλαιότερο τραυματισμό που επιδεινώθηκε λόγω κόπωσης. Σύμφωνα με τους γιατρούς, με ξεκούραση και αγωγή το πρόβλημα αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα.

Εξαιτίας της κατάστασης ακυρώθηκαν οι επόμενες προγραμματισμένες παραστάσεις, με την ίδια να εκφράζει τη λύπη της προς το κοινό και τους συνεργάτες της, εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία ότι σύντομα θα επιστρέψει στη σκηνή.

Η Τάνια Τσανακλίδου παραμένει καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και ότι αναμένεται σύντομα να επανέλθει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

 


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:19 Κιμ Τζου Ε: Νέα εμφάνιση της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Πιονγιάνγκ
15:16 Η παράσταση «έχεις πέντε λεπτά» του Εθνικού Θεάτρου ταξίδεψε στα Κύθηρα με την ενέργεια της ΔΕΗ
15:08 Χειμερινά road trips στην Ελλάδα: Τρεις διαδρομές για αυθόρμητες αποδράσεις
15:00 Αιγιάλεια: Για 7 μήνες ακόμα λειψή η Αστυνόμευση – Mετά το καλοκαίρι έρχεται η ενίσχυση
15:00 Μαρινάκης: Από τη «Βιολάντα» και τις αμβλώσεις έως ενέργεια, εργασιακά και εξωτερική πολιτική – Όσα είπε στην ενημέρωση
14:55 «Red Code» για την κακοκαιρία: Σε επιφυλακή τέσσερις Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα
14:48 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το Καρναβάλι όλης της Ελλάδας – ΔΕΙΤΕ τα άρματα του Βασιλιά και το «ΟΠΕΚΕ Μπε…»
14:47 Μήνυση Γεωργιάδη κατά Κωνσταντοπούλου για τη «Βιολάντα» – Καταγγελία για συκοφαντική δυσφήμιση
14:47 Πρεμιέρα για τα ακριβά φάρμακα από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι αλλάζει για τους ασθενείς
14:40 Φωτογραφίες Καισαριανής: Επικοινωνία Κακλαμάνη-Μενδώνη για την απόκτησή τους – Στόχος να περάσουν στη Βουλή αν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα
14:37 Προειδοποίηση Ζελένσκι πριν την τριμερή στη Γενεύη-Περιμένει μαζική επίθεση
14:36 Ελληνοτουρκικά: Κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση Γεραπετρίτη στη Βουλή για τις συμφωνίες Ελλάδας-Τουρκίας
14:26 Ανησυχία για την παραβατικότητα ανηλίκων: Διαδοχικά περιστατικά βίας φτάνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία
14:18 Τρένο εκτός γραμμής στην Ελβετία – Πέντε τραυματίες
14:16 Πάτρα: Δύο γυναίκες νεκρές σε σπίτι στην Εγλυκάδα – Ηταν αδελφές 66 και 68 ετών
14:15 Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ εκτάκτως στις ΗΠΑ – Τι θα γίνει με το Final 8 του Κυπέλλου
14:04 Κακοκαιρία 24 ωρών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» πιο έντονα – Στο στόχαστρο η Δ. Ελλάδα
14:00 Πάτρα: Γκρεμίστηκε εγκαταλειμμένο σπίτι – Άφαντος ο ιδιοκτήτης, κλειστή η οδός Ιωνίας
13:58 Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων νεογέννητα δίδυμα 17 ημερών από το Αγρίνιο
13:56 Λέρος: Σύλληψη 55χρονου μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ