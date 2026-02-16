Τάνια Τσανακλίδου: Στο νοσοκομείο μετά από έντονους πόνους – Ακυρώθηκαν παραστάσεις

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/2) η Τάνια Τσανακλίδου, ύστερα από έντονους πόνους που ένιωσε ενώ συμμετείχε στην παράσταση «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» στο θέατρο Ακροπόλ.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός είχε εμφανιστεί επί σκηνής παρά την αδιαθεσία της, ακόμη και υποβασταζόμενη, προκειμένου να μη διακοπεί η παράσταση. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.

Οι ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Όπως ανέφερε η ίδια σε τηλεοπτική της δήλωση, οι πόνοι συνδέονται με παλαιότερο τραυματισμό που επιδεινώθηκε λόγω κόπωσης. Σύμφωνα με τους γιατρούς, με ξεκούραση και αγωγή το πρόβλημα αναμένεται να υποχωρήσει σύντομα.

Εξαιτίας της κατάστασης ακυρώθηκαν οι επόμενες προγραμματισμένες παραστάσεις, με την ίδια να εκφράζει τη λύπη της προς το κοινό και τους συνεργάτες της, εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία ότι σύντομα θα επιστρέψει στη σκηνή.

Η Τάνια Τσανακλίδου παραμένει καθησυχαστική, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και ότι αναμένεται σύντομα να επανέλθει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.





