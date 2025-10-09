Τατόι πτώση αεροσκάφους: Τα σενάρια που εξετάζονται, η κατάσταση της υγείας των πιλότων ΦΩΤΟ

Σοβαρά τραυματίστηκαν σοβαρά το πρωί της Τετάρτης 8/10/2025 οι δυο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας μέσα στη βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, όταν το αεροπλάνο τους, το οποίο εκτελούσε προσομοίωση βλάβης στον κινητήρα, προσέκρουσε στον διάδρομο προσγείωσης.

«Το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος περίπου 30 μέτρων. Οι πιλότοι έκαναν προσομοίωση κράτησης κινητήρα, με τον συγκυβερνήτη να κάνει ελάττωση στοιχείων ώστε να ηχήσει η ένδειξη βλάβης. Στην συνέχεια, κατά πάγια διαδικασία, το αεροσκάφος παίρνει γρήγορη στροφή και προσγειώνεται. Εν προκειμένω προσέκρουσε ελεγχόμενα, αλλά με όλα τα χαρακτηριστικά της “βαριάς” προσγείωσης» αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Το εν λόγω αεροσκάφος είναι μονοκινητήριο, διθέσιο και αποτελεί μέρος της παρτίδας που αποκτήθηκαν καινούργια το 2019. Στο αεροπλάνο επέβαιναν ένας αντισμήναρχος, που είχε τον ρόλο του αξιολογητή, και ένας σμηναγός ως αξιολογούμενος. Πρόκειται για έμπειρα στελέχη με μακρά θητεία.

Και οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας. Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας κυβερνήτης φέρει κάκωση στο κεφάλι και έχει μπει για προληπτικούς λόγους σε ελεγχόμενο κώμα στην Εντατική, ενώ ο δεύτερος υποβλήθηκε σε χειρουργείο στην μέση.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι αν η πρόσκρουση οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή σε τεχνική αστοχία που οδήγησε σε απώλεια ελέγχου.

Στα δύο κόπηκε το εκπαιδευτικό αεροσκάφος – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται το πεσμένο αεροσκάφος που έχει ανοίξει στα δύο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιπτάμενοι και μηχανικοί που είδαν το αεροσκάφος να προσκρούει στο έδαφος, έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Το πλήρωμα, του αεροσκάφους αν και σοβαρά τραυματισμένοι, είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Η Πολεμική Αεροπορία που έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα, αναζητά τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, δύο είναι τα πιθανά σενάρια: Το πρώτο είναι να έκανε «κράτηση» ο κινητήρας, δηλαδή να υπήρξε ξαφνική βλάβη που προκάλεσε την άμεση απώλεια ύψους. Το δεύτερο είναι οι δύο πιλότοι να έκαναν άσκηση απώλειας κινητήρα και κατά την διάρκεια της προσπάθειας να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αυτό να μην κατέστη εφικτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εκπαιδευτικό αεροσκάφος που συνετρίβη, ήταν στον αέρα 6 χρόνια.

Τι λένε έμπειροι χειριστές

Το αεροσκάφος αυτό, το οποίο δεν πετάει νύχτα, έχει πέσει μονοκόμματα, δεν έχει συρθεί στο έδαφος και αυτό κάνει τους έμπειρους χειριστές να έχουν μια πρώτη εικόνα για τα αίτια της συντριβής.

«Το πιο πιθανό είναι η απώλεια στήριξης, καθώς το αεροσκάφος πετούσε στα 1.000 πόδια. Θα μπορούσε να υπάρχει και κάτι μηχανικό, αλλά αυτό δεν μοιάζει να είναι το πιθανότερο σενάριο. Το αεροσκάφος μοιάζει να έχει πέσει σαν “ασανσέρ”. Αν είχε “χάσει” τον κινητήρα από κατασκευής και λόγω των πτερύγων του θα μπορούσε να συνεχίσει την πτήση για κάποιο διάστημα σαν ένα ανεμόπτερο, και όταν έπεφτε θα σέρνονταν στο έδαφος. Αν υπάρχουν στοιχεία πρέπει να ελεγχθεί η γωνία ανόδου» ανέφεραν έμπειροι ιπτάμενοι στο MEGA.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, υπάρχουν αναφορές ότι πριν πέσει το αεροσκάφος στο Τατόι, αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού.

Το αεροσκάφος αυτό, άλλωστε, χρησιμοποιείται και για πτήσεις κατά τη διάρκεια του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας με μαθητές και έτσι θα πρέπει να αποκλειστεί κάθε περίπτωση μηχανικού ζητήματος που θα μπορούσε να ξαναϋπάρξει στο μέλλον.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



