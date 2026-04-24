Τατουάζ; Τι πρέπει να αναλογιστείτε πριν «ζωγραφίσει» η βελόνα το δέρμα σας

Λοιπόν ο ήχος της ειδικής βελόνας ξεκινά. Έτσι το σχέδιο που ήταν για μήνες αποθηκευμένο στο κινητό γίνεται μελάνι πάνω στο δέρμα. Μάλιστα για πολλούς, το τατουάζ είναι ανάμνηση, δήλωση ταυτότητας, προσωπική ιστορία.

Τι είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Τζώρτζογλου

Όμως υπάρχει και μία άλλη πλευρά, λιγότερο συζητημένη. Συγκεκριμένα, πίσω από το μελάνι, υπάρχουν ερωτήματα για τις χημικές ουσίες, τις λοιμώξεις, τις ανοσολογικές αντιδράσεις και —σε ορισμένες περιπτώσεις— πιθανούς μακροπρόθεσμους κινδύνους που η επιστήμη εξακολουθεί να διερευνά.

Σε άρθρο του Forbes, ο γιατρός Επείγουσας Ιατρικής Jesse Pines συγκεντρώνει επτά πιθανούς κινδύνους που αξίζει να γνωρίζει κανείς πριν περάσει την πόρτα ενός tattoo studio.

1. Οι χημικές ουσίες στο μελάνι

Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά τι ακριβώς περιέχει το μελάνι.

Όπως επισημαίνεται, ορισμένα μελάνια μπορεί να περιέχουν ουσίες όπως βαρέα μέταλλα ή ενώσεις που εγείρουν ερωτήματα ασφάλειας, ενώ η διαφάνεια στα συστατικά δεν είναι πάντα δεδομένη.

2. Ο κίνδυνος λοίμωξης δεν είναι θεωρητικός

Όταν μία βελόνα διαπερνά το δέρμα, δημιουργείται πύλη εισόδου.

Αν δεν τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής ή αν η μετέπειτα φροντίδα δεν είναι σωστή, μπορεί να προκύψουν βακτηριακές λοιμώξεις, δερματικές επιπλοκές ή, σπανιότερα, σοβαρότερα προβλήματα.

3. Αλλεργικές αντιδράσεις που μπορεί να εμφανιστούν αργότερα

Όχι μόνο αμέσως. Ορισμένες αντιδράσεις σε χρωστικές – ιδιαίτερα σε έγχρωμα μελάνια – μπορεί να εμφανιστούν μήνες ή και χρόνια μετά. Κνησμός, φλεγμονή ή υπερευαισθησία δεν αποκλείονται.

4. Το ανοσοποιητικό… παρατηρεί

Το σώμα δεν αντιμετωπίζει το μελάνι ως αδρανές στοιχείο. Μικροσωματίδια μελανιού μπορεί να μετακινηθούν προς λεμφαδένες, κάτι που έχει κινήσει ερευνητικό ενδιαφέρον για πιθανές ανοσολογικές επιδράσεις.

5. Η συζήτηση για λέμφωμα που άνοιξε μελέτη

Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο πολυσυζητημένο σημείο. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο eClinicalMedicine συσχέτισε την ύπαρξη τατουάζ με 21% υψηλότερη πιθανότητα διάγνωσης κακοήθους λεμφώματος σε επίπεδο πληθυσμού, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει αιτιώδη σχέση. Οι ίδιοι οι ερευνητές τόνισαν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Κι αυτό έχει σημασία: Συσχέτιση δεν σημαίνει απόδειξη ότι το τατουάζ προκαλεί καρκίνο.

6. Το τατουάζ μπορεί να «κρύψει» κάτι στο δέρμα

Οι δερματολόγοι επισημαίνουν ότι μεγάλα ή πυκνά σχέδια ενδέχεται να δυσκολεύουν την οπτική αναγνώριση αλλαγών στο δέρμα, όπως σπίλων ή άλλων αλλοιώσεων.

7. Δεν είναι όλα τα tattoo studios ίδια

Εδώ κρίνονται πολλά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αδειοδοτημένος επαγγελματίας, αποστειρωμένος εξοπλισμός, ασφαλείς πρακτικές και σωστή φροντίδα μετά το τατουάζ μειώνουν σημαντικά γνωστούς κινδύνους.

Το συμπέρασμα δεν είναι «μην κάνετε τατουάζ»

Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι: Κάντε το ενημερωμένα. Γιατί το τατουάζ μπορεί να είναι τέχνη πάνω στο σώμα. Αλλά είναι και μία παρέμβαση στο σώμα. Και αυτό αξίζει να το ξέρει κανείς πριν γράψει το πρώτο – ή το επόμενο – μελάνι.

