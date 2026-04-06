Τέμπη: Πατέρας θύματος απαντά για τα βίντεο και τις διαγραφές – «Δεν έχει σβηστεί τίποτα»

Παρέμβαση για όσα συζητούνται γύρω από τη δίκη που συνδέεται με τα βίντεο των Τεμπών και τις καταγγελίες περί διαγραφής οπτικού υλικού έκανε ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στη Λάρισα, επιχείρησε να βάλει τη δική του διάσταση στη δημόσια συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι αναπαράγονται στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην εικόνα της δικογραφίας.

Σε σχετική ερώτηση για την αναβολή της δίκης για τα βίντεο, ο ίδιος υποστήριξε ότι στο σημείο όπου φορτώθηκε η αμαξοστοιχία δεν υπήρχαν κάμερες, άρα -όπως είπε- δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από εκείνο το κομμάτι που να μπορεί να αναζητηθεί. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η Interstar δεν διέθετε κάμερες στο συγκεκριμένο σημείο, γι’ αυτό και, όπως ανέφερε, η πλευρά τους δεν συμμετέχει στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Όταν δημοσιογράφος επέμεινε στο ζήτημα των διαγραφών από υλικό καμερών, ο Χρήστος Βλάχος αντέδρασε, λέγοντας ότι δεν έχει σβηστεί τίποτα ουσιαστικό από τη δικογραφία. Όπως σημείωσε, στη δικογραφία περιλαμβάνεται όλο το σχετικό αρχείο, το οποίο -κατά την περιγραφή του- φτάνει τα 650 GB, ενώ εξήγησε ότι διαγραφές γίνονται μόνο σε αρχεία που δεν έχουν χρησιμότητα για την υπόθεση. Με αυτό το επιχείρημα απέρριψε το αφήγημα περί εξαφάνισης κρίσιμων στοιχείων, λέγοντας ότι υπάρχει λανθασμένη πληροφόρηση.

Ο πατέρας του θύματος επέμεινε επίσης ότι η δικογραφία είναι πλήρης και κάλεσε όσους ισχυρίζονται το αντίθετο να παρουσιάσουν συγκεκριμένο περιστατικό που να αποδεικνύει ότι διαγράφηκε αρχείο αναγκαίο για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στην ίδια τοποθέτηση επιχείρησε να αντικρούσει και άλλες πτυχές της δημόσιας συζήτησης, αναφέροντας ότι υπάρχουν μέσα στη δικογραφία φωτογραφίες από εναλλάκτες και μετασχηματιστές που καταστράφηκαν από τη σύγκρουση, σε αντίθεση -όπως είπε- με όσα κατά καιρούς διακινούνται.

Αναφορά έκανε και στο πολύκροτο ζήτημα του «μπαζώματος», υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ήταν εκείνοι που εντόπισαν κρίσιμα ευρήματα ήδη από τις πρώτες ημέρες. Όπως είπε, όταν βρέθηκαν τα χώματα επικοινώνησαν με τον αρμόδιο παράγοντα, από τον οποίο έλαβαν το φωτογραφικό υλικό και ενημερώθηκαν για όσα είχαν συμβεί. Πρόσθεσε ακόμη ότι το υλικό αυτό διαβιβάστηκε στον ανακριτή και ότι ό,τι έχει ουσιαστική σημασία για την υπόθεση περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται στη Λάρισα μέσα σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, με τη διαδικασία να απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη και να συνοδεύεται από συνεχή αντιπαράθεση γύρω από τα στοιχεία, τις ευθύνες και την πορεία της έρευνας.

