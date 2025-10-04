Τέλος χρόνου για τους λιμνάζοντες φοιτητές – Από το Πανεπιστήμιο Πατρών αναμένονται 19.000 διαγραφές

Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαγραφές των λιμναζόντων φοιτητών καθώς καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση οι λεπτομέρειες των διαδικασιών που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα πανεπιστήμια.

Από τις λίστες του Πανεπιστημίου Πατρών αναμένεται να διαγραφούν περί τις 19.000 ονόματα λιμναζόντων φοιτητών οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στις προσωπικές και γενικές προσκλήσεις της πρυτανικής αρχής να ενεργοποιήσουν την φοιτητική τους ιδιότητα.

Οπως έχει αναδείξει η «Π», το Πανεπιστήμιο Πατρών φρόντισε έγκαιρα μέσω σχετικής έρευνας να καταγράψει τους λιμνάζοντες φοιτητές του και όλα τα χαρακτηριστικά που τους αφορούν (αιτίες, χρόνια, κ.λπ.). Ο καθηγητής και πρύτανης Χρήστος Μπούρας έχει ανακοινώσει ότι «στο Πανεπιστήμιό μας υπολογίσαμε περίπου 20.000 φοιτητές. Από αυτούς, οι 15.000 προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ΤΕΙ Πάτρας, ΤΕΙ Μεσολογγίου) που απορροφήθηκαν το 2019, ενώ περίπου 3.000 είναι από το 1966, όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο».

Η πρυτανική αρχή έγκαιρα με προσωπικά μηνύματα κάλεσε τους λιμνάζοντες να ενεργοποιηθούν ώστε να μη χάσουν το φοιτητικό τους δικαίωμα. «Από αυτούς, δυστυχώς ανταποκρίθηκαν μόλις οι 850».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι: «Ως πρυτανικές αρχές έχουμε υποχρέωση να σεβαστούμε τον νόμο αλλά και να τον εφαρμόζουμε με διάκριση και ανθρωπιά. Η διαγραφή δεν μπορεί να είναι μηχανική διαδικασία. Πίσω από κάθε φοιτητή υπάρχει μια ιστορία, κι αυτό δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Ο στόχος μας δεν είναι να ”σβήσουμε” φοιτητές από τα μητρώα, αλλά να δώσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αυτό το έχουμε ήδη πράξει και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Με αναζήτηση και επικοινωνία, με προτροπή και συμβουλευτική στήριξη και βέβαια με έκδηλη διάθεση κάθε μορφής υποστήριξης».

Υπογράμμισε δε ότι «για μένα, κάθε φοιτητής που εγκαταλείπει τις σπουδές είναι μια μικρή ήττα όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για το Πανεπιστήμιο. Και η ευθύνη μας είναι να μειώσουμε αυτές τις ήττες στο ελάχιστο, ώστε το Πανεπιστήμιο να παραμένει χώρος ευκαιρίας, ελπίδας και νέας αρχής για όλους».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Οπως είναι ήδη γνωστό, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, πλέον, έχει καθοριστεί στα έξι χρόνια για τις τετραετείς σχολές και στα οκτώ για τις πενταετείς και ισχύει για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής.

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που εισήχθη σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2028-29, ενώ ένας φοιτητής που εισήχθη σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2030-31.

Με την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης καθορίζονται μία σειρά από διαδικασίες όπως:

Ο τρόπος υπολογισμού της ανώτατης διάρκειας σε ακαδημαϊκά έτη και οι συνέπειες υπέρβασής της.

Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος παράτασης φοίτησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με δυνατότητα επιπλέον δύο ή τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, ανάλογα με την περίπτωση.

Η δυνατότητα έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής για φοιτητές που έχουν έως και δύο μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η διαδικασία διαγραφής και η δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.

Οι εξαιρέσεις από τον κανόνα της ανώτατης διάρκειας, για φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν, φοιτητές που έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης δικαιούνται κατ’ εξαίρεσιν υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Επιπλέον, δικαίωμα παράτασης έχουν οι φοιτητές που έχουν συμμετάσχει σε δύο ακαδημαϊκές δοκιμασίες, εκ των οποίων σε μία επιτυχώς, σε ένα από τα τελευταία τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο χρόνος παράτασης που παρέχεται μετά την έγκριση της αίτησης μπορεί να διαμορφωθεί από 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών έως 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών που η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και δεν έχει ολοκληρωθεί έως τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στους φοιτητές που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και εκκρεμεί μόνο η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας για τη λήψη πτυχίου δίνεται χρόνος παράτασης τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Φοιτητές οι οποίοι οφείλουν ένα ή περισσότερα μαθήματα και δεν έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκές δοκιμασίες σε κανένα από τα τελευταία τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα πριν την υποβολή της αίτησης δεν δικαιούται να ασκήσουν το δικαίωμα παράτασης και διαγράφονται αυτοδικαίως.

Στην περίπτωση που ένας φοιτητής, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της παράτασης, έχει μέχρι 2 μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, τότε προβλέπεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεσιν αίτησης για τη διενέργεια έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής και αναστολή της αυτοδίκαιης διαγραφής.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη ρύθμιση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης και της υποχρεωτικής διαγραφής εξαιρούνται οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, με την προσκόμιση σχετικής γνωμάτευσης από υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή γνωμάτευση των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ), της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος.

