«Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά», το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Μαζωνάκη

Από το Metropolitan Hospital εκδόθηκε ιατρική ανακοίνωση για τον Γεώργιο Μαζωνάκη, που έχει ως εξής:

«Θυμάμαι τον εαυτό μου εκείνη την περίοδο να φοράει συνέχεια μαύρα», η εξομολόγηση για την κατάθλιψη της Γιάννας Σταυράκη

«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους.

Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης.

Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.

Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



