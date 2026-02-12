«Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά», το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Μαζωνάκη
«Συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους»
Από το Metropolitan Hospital εκδόθηκε ιατρική ανακοίνωση για τον Γεώργιο Μαζωνάκη, που έχει ως εξής:
«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους.
Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης.
Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.
Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου».
