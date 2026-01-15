«Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική», συγκλονίζει ο Αιμίλιος Χειλάκης για τον χαμό της μητέρας του

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η οικογένειά του βιώνουν από τις δυσκολότερες περιόδους, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα. Την δυσάρεστη αυτή είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός, μέσα από μία ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ του στο Facebook.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, Αιμίλιος Χειλάκης, στη δημοσίευσή του μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του μερικές φωτογραφίες της μητέρας του. Σε μία από αυτές τους βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί.

Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου».

