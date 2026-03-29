Θανάσης Κοντάκος για Παίδες ΝΕΠ: «Δουλειά στη συγκέντρωση, έμφαση στις λεπτομέρειες»

Η Παιδική ομάδα πόλο της ΝΕΠ τα πήγε εξαιρετικά στη β΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο Κ16, που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός». Τα παιδιά του Θανάση Κοντάκου και του Παναγιώτη Ορφανού πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά με απολογισμό δυο νίκες και μια ήττα. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ΝΕΠ:

– ΝΟΠ-ΝΕΠ 20-15. Τα 8λεπτα: 6-3, 4-4, 5-6, 5-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 4, Γιαουπάι 1, Θεριάκης 2, Καλύβας 3, Παπαναγιώτου 5.

– ΝΕΠ-ΝΟ Ναύπλιο 18-13. Τα 8λεπτα: 4-4, 6-3, 5-3, 3-3. Τα γκολ: Παπανίκος 2, Γιαουπάι 5, Σακαρέλης 2, Θεριάκης 4, Καλύβας 3, Γαλάνης 2.

– ΝΕΠ-Νηρέας Γέρακα 22-12. Τα 8λεπτα: 6-2, 6-4, 5-4, 5-2. Τα γκολ: Παπανίκος 3, Καρλέτσης 2, Σακαρέλης 1, Θεριάκης 1, Καλύβας 4, Γαλάνης 5, Γιαουπάι 2, Παπαναγιώτου 4.

* «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Παρότι είχαμε την απουσία του βασικού μας φουνταριστού Γιάννη Αβράμη, εξαιτίας τραυματισμού, τα παιδιά έδειξαν ότι ήθελαν πολύ την πρόκριση. Ενα μεγάλο μπράβο αξίζει και στα μικρότερα παιδιά μας από την ομάδα Μίνι Παίδων. Η συνεισφορά τους ήταν πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι βγάλαμε αρκετά θετικά στοιχεία στο παιχνίδι μας, είχαμε καλό συντονισμό στην άμυνα κι αποφασιστικότητα στην επίθεση. Θέλουμε αρκετή δουλειά στο κομμάτι της συγκέντρωσης. Πρέπει να δίνουμε περισσότερη έμφαση σε κάποιες λεπτομέρειες. Πλέον ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τη γ΄ – ημιτελική φάση με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση όπως κάθε χρόνο. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον βοηθό μου Παναγιώτη Ορφανό για την πολύτιμη βοήθειά του και στους τρεις αγώνες και τους γονείς για την καθημερινή στήριξη στην ομάδα».

* Η ΝΕΠ συμμετείχε με τους εξής αθλητές: Μιχάλης Κούρτης, Γιώργος Καρλέτσης, Νάσος Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Γαλάνης, Κωνσταντίνος Τζελετοπούλος, Δημοσθενής Μητρόπουλος, Κωνσταντίνος Γαλάνης, Ανδρέας Γιαουπάι, Μάριος Κανδύλας, Ιωακείμ Κανδύλας, Γιώργος Νταβλούρος, Βασίλης Γρηγορόπουλος, Δημήτρης Παπανίκος, Νίκος Παπαναγιώτου, Ιωάννης Θεριάκης, Παναγιώτης Καλύβας, Ιωάννης Φουρκιώτης, Εκτορας Γιουρούκος.

