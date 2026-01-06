Θανατηφόρο τροχαίο στην Αμαλιάδα: Νεκρός 34χρονος σε σφοδρή σύγκρουση στην οδό Αντωνίου Πετραλιά

Στη ΜΕΘ 42χρονος συνεπιβάτης – Δύο ακόμη τραυματίες από το δεύτερο όχημα

06 Ιαν. 2026 16:25
Pelop News

Μια ακόμη τραγωδία γράφτηκε το βράδυ της Δευτέρας στην είσοδο της Αμαλιάδας, όταν η οδός Αντωνίου Πετραλιά μετατράπηκε σε σκηνή θανάτου ύστερα από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Από το τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο Βασίλης Κορίτας, 34 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του.

Σύμφωνα με το patrisnews, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο σούπερ μάρκετ Lidl, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε ο άτυχος 34χρονος κινούνταν από κάθετο δρόμο και επιχείρησε να εισέλθει στην οδό Αντωνίου Πετραλιά. Εκεί συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κατευθυνόταν από τον κόμβο της Κουρούτας προς την Αμαλιάδα, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρότατη.

Στο κόκκινο όχημα επέβαιναν ο 34χρονος και ακόμη ένας άνδρας, 42 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η οδός Αντωνίου Πετραλιά, ένας δρόμος που έχει συνδεθεί επανειλημμένα με σοβαρά τροχαία ατυχήματα, προστίθεται για ακόμη μία φορά στη μαύρη λίστα της ασφάλτου, αφήνοντας πίσω της μια ακόμη ανθρώπινη απώλεια και έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας του βαριά τραυματία.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

