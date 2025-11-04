Θανατηφόρο τροχαίο στην Κυψέλη, νεκρός μοτοσικλετιστής

Το περιστατικό, που σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση Αστυνομίας και ΕΚΑΒ.

04 Νοέ. 2025 10:31
Pelop News

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (4/11)  στην Κυψέλη, όταν ιδιωτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της δίκυκλου.

Στο σημείο έσπευσαν ταχύτατα αστυνομικές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και περιπολικών, καθώς και ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), το οποίο μετέφερε το θύμα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και διερευνώνται από την Τροχαία Αθηνών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της σύγκρουσης.
