Θάνατος Πριγκόζιν: Ζελένσκι: «Δεν είχαμε καμία ανάμιξη» – Ουδέν σχόλιον από Πούτιν σε ομιλία του

Η Ουκρανία δεν εμπλέκεται στον πιθανολογούμενο θάνατο του επικεφαλής της εταιρείας μισθοφόρων Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη (24/8) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν είχαμε καμία ανάμιξη. Όλοι αντιλαμβάνονται ποιος έχει σχέση με αυτό», τόνισε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Ρώσος πρόεδρος Bλάντιμιρ Πούτιν δεν έκανε καμία αναφορά στον φερόμενο θάνατο του Γιεβγκένι Πριγκόζιν στην ομιλία του προς τους παγκόσμιους ηγέτες κατά τη σημερινή σύνοδο κορυφής των BRICS.

Η ομιλία αυτή έλαβε χώρα λίγες ώρες αφότου ο επικεφαλής του Κρεμλίνου απολάμβανε χθες το βράδυ συναυλία για τον εορτασμό της 80ής επετείου της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Κουρσκ – παρά την είδηση της συντριβής του αεροπλάνου του Πριγκόζιν που έγινε γνωστή νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

# BRICSza | H.E. President Vladimir Putin. XV BRICS Summit.#Johannesburg II Declaration.

The adoption of the guiding principles in the expansion of BRICS will ensure that the role and importance of BRICS in the world will continue to grow. #BRICSSummit2023 pic.twitter.com/xhBXGVt9Aw

— BRICSza (@BRICSza) August 24, 2023