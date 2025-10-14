Θανόπουλος στον peloponnisos FM: «Πρώτος στόχος της Θύελλας είναι η παραμονή»

Ο πατρινός παράγοντας έθεσε ως πρώτο στόχο την παραμονή στη κατηγορία.

14 Οκτ. 2025 17:07
Pelop News

Για την καλή εκκίνηση  της Θύελλας στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής μίλησε χθες ο παράγοντας της ομάδας Δημήτρης Θανόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Πανγυθεατικό, αλλά και την συνέχεια του πρωταθλήματος, ενώ έθεσε ως πρώτο στόχο την παραμονή στη κατηγορία.

Ακούστε αναλυτικά τι είπε:

 

 
