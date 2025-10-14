Θανόπουλος στον peloponnisos FM: «Πρώτος στόχος της Θύελλας είναι η παραμονή»
Ο πατρινός παράγοντας έθεσε ως πρώτο στόχο την παραμονή στη κατηγορία.
Για την καλή εκκίνηση της Θύελλας στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής μίλησε χθες ο παράγοντας της ομάδας Δημήτρης Θανόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Πανγυθεατικό, αλλά και την συνέχεια του πρωταθλήματος, ενώ έθεσε ως πρώτο στόχο την παραμονή στη κατηγορία.
Ακούστε αναλυτικά τι είπε:
